Un informe de Instituto Coordenadas dice que la gestión del agua en Valladolid se ha "multiprivado" con 40 contratos

4/07/2018 - 14:28

Un informe realizado por Instituto Coordenadas de Gobernanza y Economía Aplicada revela que la gestión pública del agua en Valladolid, un año después de la remunicipalización, "se ha transformado en un sistema multiprivado" ya que se han licitado más de 40 contratos por un valor de 23,5 millones de euros en diferentes áreas del ciclo como son "desbordamientos de la red de alcantarillas, bombeos o reforma de infraestructuras".

VALLADOLID, 4 (EUROPA PRESS)

Según este informe, Instituto Coordenadas "la promesa de convertir la gestiónd el agua en pública se ha antojado falsa y ha puesto al descubierto la falacia de la remunicipalización" ya que el estudio asegura que "se ha troceado la gestión, ya que de los 28,01 millones de euros de presupuesto total de Aquavall, "11,48 millones de euros corresponden a licitaciones".

Entre ellas se encuentra el control de desbordamiento de alcantarillas, la reforma de infraestructuras, los bombeos en distintos puntos de la red, la telelectura de grandes consumidores, el programa de gestión de redes o el servicio de atención al cliente, así como las aplicaciones informáticas para la gestión integral.

Igualmente, en el informe de Instituto Coordenadas de Gobernanza se recoge que en los presupuestos "aparece otra partida de 2,7 millones de euros que explícitamente se asignas a trabajos realizados por otras empresas o profesionales" por lo que la suma de ambas partidas alcanza los 14,2 millones de euros, es decir "el 51 por ciento del presupuesto de Aquavall se destina a la concesión de servicios a empresas privadas".

Otro de los datos del informe es que el 53 por ciento de las empresas contratadas por Aquavall no son vallisoletanas además de que aborda las inversiones de mejora de la red y de las infraestructuras y revela que a pesar de que el Ayuntamiento, a través de EPEL, "ha hecho proyecciones a 15 años" en los presupuestos de este año "no sólo no mejora las inversiones necesarias para estas mejoras, sino que rebaja en medio millón su previsión inicial".

A esto, hay que añadir los dos millones de euros que el Consistorio recibía de la empresa concesionaria, por lo que Instituto Coordenadas ha ce la misma proyección y asegura que el Ayuntamiento dejará de invertir en 15 años 37 millones de euros, 30 millones de lo que deja de percibir de la empresa concesionaria y 7 "si continúa el mismo nivel de desinversión".

Por otro lado, el estudio pone en evidencia "los graves problemas" que ha tenido EPEL en la gestión diaria ya que desde la remunicipalización del servicio "se ha vivido un promedio de 30 inundaciones a la semana" además de que "las roturas en cadena y las averías de doble incidencia en un solo punto se han incrementado sugnificativamente".

Igualmente, se recoge que se ha suprimido la bonifcaicón a los jubilados mayores de 65 años, lo que podría bebeficiar a unos 12.000 abonados y en contraposición han creado una nueva bonificación para familias que cobran el sueldo mínimo y que "son menos de 2.000 abonados en la ciudad".

Otro de los aspectos analizados es la facturación de la empresa pública y se recoge que se han registrado "miles de quejas por errores de facturación, lo que ha obligado a dicha empresa "a invertir más de un millón de euros para intentar arreglar el desaguisado", además de que Aquavall prevé contratar este año por 800.000 euros un servicio de aplicaciones informáticas nuevas, a lo que hay que sumar el hecho de que el pasado año ya se adjudicaron 58.000 euros por el mismo concepto, "por lo que queda en evidencia que no fue realista ni efectivo".

El Instituto Coordenadas es un centro de estudio y análisis del diseño e implementación de las políticas públicas y económicas y sus actividades se estructuran entorno a cuatro ejes como son estudio de políticas públcas, propuestas y análisis económico, impacto y fomento de la actividad empresarial y regeneración y democracia.