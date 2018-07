El Ayuntamiento de Arroyomolinos asegura que colabora activamente con la UDEF

Madrid, 4 jul (EFE).- El Ayuntamiento de Arroyomolinos asegura estar "colaborando de forma activa y con absoluta transparencia con la UDEF" en la operación Enredadera, tras la orden del Juzgado de Instrucción nº 2 de Badalona, y que el alcalde seguirá en su cargo "en tanto su situación procesal no quede perfectamente definida y aclarada".

Según explica el Consistorio en un comunicado, los responsables policiales han solicitado información sobre los contratos del Ayuntamiento con GESPOL desde 2012, cuando se suscribió un contrato por exclusividad que se adjudicó el 12 de marzo de 2013 con Bilbomática para el mantenimiento integral del sistema GESPOL durante 2 años con posibilidad de prórroga de hasta dos años más.

El contrato "se realizó por exclusividad con informes desfavorables. El coste por año de dicho contrato es de 34.165 euros más IVA. La primera prorroga de este contrato fue en febrero de 2015", mientras que la siguiente se realizó en 2016 "por falta de tiempo para tramitar administrativamente un contrato por concurso público", según el comunicado.

En 2017 se puso en marcha un procedimiento público y abierto para el servicio de apoyo y asesoramiento al funcionamiento de los expedientes sancionadores por infracciones. A dicho concurso público y abierto se presentaron seis empresas a la licitación por un coste de 28.900 euros + IVA por año y durante cuatro años. Por tanto, "por un coste menor al anterior", añade el Consistorio.

Tras recibir el proceso "los beneplácitos de intervención, secretaría y contratación se adjudicó el 10 de octubre con la empresa UTEBO-GESPOL que fue la ganadora del concurso público y abierto", continúa.

En relación con las noticias aparecidas en medios de comunicación en las últimas horas, el Ayuntamiento subraya que "ha colaborado con la máxima transparencia ante todos los requerimientos de documentación solicitados".

El alcalde de Arroyomolinos, Carlos Ruipérez, "acudió ayer a declarar a dependencias policiales en función de su cargo y volvió a su domicilio esa misma tarde", estando a disposición judicial para cuando sea citado o llamado por el juez si lo cree necesario. Se encuentra "en condición de investigado y no de imputado", añade la nota.

También precisa que el primer Teniente de Alcalde, Juan José González, "no fue detenido en ningún momento. Cuando aparecieron las primeras informaciones se personó de forma voluntaria en dependencias policiales, puesto que estaba de vacaciones, y le dijeron que se marchara a su casa tranquilamente y que se le llamaría si se creía necesario".

Además, en Arroyomolinos "no existen semáforos con radar. Cabe recordar que los de Avda. Unión Europea son señales luminosas y no semáforos como tal", y durante 2013 se recaudó por multas 140.585 euros y en 2017 un total de 48.893 euros. Estos datos ponen de manifiesto que no ha habido un aumento de la recaudación por estas infracciones", agrega la nota.

El alcalde "pone de manifiesto que el daño sufrido contra su persona en medios, con datos filtrados y no siempre contrastados, supone una vulneración de su derecho a la presunción de inocencia. En tanto su situación procesal no quede perfectamente definida y aclarada tiene la intención de continuar con sus responsabilidades al frente del Ayuntamiento de Arroyomolinos".

Asimismo, Carlos Ruipérez quiere dar "las gracias a los miembros del Equipo de Gobierno, a los funcionarios y trabajadores municipales, así como a muchos vecinos que se han solidarizado dando sus muestras de apoyo para él y su familia", concluye.