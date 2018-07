La Asamblea aprueba tramitar una proposición de ley de Cs sobre rebaja fiscal

Madrid, 5 jul (EFE).- El pleno de la Asamblea de Madrid ha aprobado hoy con los votos a favor de PP y Ciudadanos la toma en consideración de una proposición de Ley de la formación naranja que contempla rebajas fiscales similares o iguales a las planteadas por el Gobierno, como una disminución del IRPF hasta el 9 %.

Los grupos parlamentarios de PSOE-M y Podemos han votado en contra de esta iniciativa.

El texto de la formación naranja recoge iniciativas como la exención de hasta 500.000 euros en el impuesto de donaciones entre hermanos, una rebaja en el tramo autonómico del IRPF al 9 % y deducciones de hasta 1.000 euros en gastos de escolaridad.

Son medidas iguales o muy similares a las que contempla el Gobierno regional en un proyecto de Ley que, como diferencia, incluye una bonificación del 15 % en el impuesto de sucesiones y donaciones entre hermanos y, además, del 10 % entre tíos y sobrinos.

"Se lo tenemos que poner un poco más fácil a los madrileños y hacer de la Comunidad de Madrid una región dinámica donde se fomente la inversión, el ahorro y la innovación y no se asfixie ni a las familias ni a las empresas", ha declarado al diputada de Ciudadanos Susana Solís.

La parlamentaria considera que esta bajada de impuestos "permitirá aliviar a los madrileños de la subida de impuestos" que está "preparando" el Gobierno de Pedro Sánchez.

Por otro lado, ha dicho no entender por qué el PP rehusó apoyar la bajada del IRPF hace seis meses y cree que era "tan sólo porque lo proponía Ciudadanos, no porque no fuera posible", ya que ha recordado que luego lo incluyeron en el proyecto de Ley.

En su opinión, Podemos "ha sido coherente" porque propone "subir todos los impuestos" pero ha criticado al PSOE-M por no plantear alternativas.

"No tiene ninguna propuesta más que oponerse a todo", ha añadido.

El diputado del PP Pedro Muñoz Abrines ha destacado que el proyecto de Ley del Gobierno contiene medidas fiscales que ya estaban recogidas en el programa electoral del PP por lo que "no es fruto de la improvisación, del oportunismo ni de una visión electoralista".

"Quienes rectifican son quienes las traen pero no las incluían en su programa electoral", ha dicho en referencia a Ciudadanos.

El diputado del PP ha asegurado que no le preocupa "el copyright" de la propuesta sobre rebaja fiscal sino el hecho de que la de Ciudadanos "sea una copia muy limitada" del proyecto de Ley del Gobierno.

Al respecto, ha señalado que la proposición de Ley de Ciudadanos contiene "tres de las nueve medidas" que recoge el Gobierno y supondrá un ahorro de unos 70 millones de euros para los madrileños "frente a los más de 125 de las propuestas del PP".

Sobre el proyecto de Ley del Gobierno, ha comentado además que no lo han traído antes al pleno porque "podría haber un nuevo sistema de financiación".

El diputado de Podemos Eduardo Gutiérrez considera que tanto Ciudadanos como el PP al defender la bajada de impuestos están apostando por "aumentar el endeudamiento y el déficit de la Comunidad de Madrid".

También cree que apuestan por la "economía mágica" ya que, según ha señalado, dan por hecho que el dinero que se ahorren los contribuyentes se reinvertirá "automáticamente" en la Comunidad de Madrid.

Por otro lado, ha lamentado que "la población con niveles de pobreza" no podrán beneficiarse de estas deducciones, porque en su opinión "se concentran en rentas medias y altas, y ha preguntado para qué sirven los impuestos.

"Es para dar servicios y los servicios públicos de Madrid están a la cola", ha sostenido.

El diputado del PSOE-M Juan Lobato ha calificado la propuesta de Ciudadanos de "populismo electoralista" y ha acusado a este grupo y al PP de haber entrado en "una especie de guerra fiscal de última hora".

"No es una proposición de Ley seria que merezca ser debatida en el Parlamento, es una pura jugada de propaganda electoral. No sólo no la vamos a apoyar sino que denunciamos que es un acto de manipulación de la ciudadanía madrileña", ha asegurado.

El socialista también ha advertido de un posible aumento de la deuda que, en su opinión, es "el más injusto de los impuestos" y ha comentado que medidas relacionadas con rebajas fiscales "requieren consensos cualificados".