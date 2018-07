Alcalde de Malaga cree que la dirección provincial "ha trabajado bastante" por Santamaría

5/07/2018 - 13:43

El alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, ha afirmado que este jueves vota a la precandidata María Dolores de Cospedal en las primarias a la presidencia del PP "en libertad" aunque ha mostrado su respeto y afecto por todos los aspirantes. Sí ha indicado que "tiene la impresión" de que la dirección provincial del PP "ha trabajado bastante" por la candidatura de la exvicepresidenta del Gobierno Soraya Sáenz de Santamaría.

MÁLAGA, 5 (EUROPA PRESS)

Así, sobre si cree precipitado que la dirección del PP de Málaga se decantara por la exvicepresidenta, ha insistido en que "respeta" dicho posicionamiento trasladado por el presidente provincial, Elías Bendodo, pero "lo hizo a título personal". No obstante, ha añadido: "Me ha dado la impresión de que la estructura del partido ha estado trabajando bastante en relación con la candidatura de Sáenz de Santamaría".

A juicio de De la Torre, quien en la noche del miércoles escribió un mensaje en su cuenta personal de Twitter dando su apoyo a María Dolores de Cospedal, "el ideal" es que la "estructura del partido" tenga un trabajo en estas elecciones internas de que "vengan todos los candidatos y que la gente vote en libertad tratando de hacerlo de una manera que no influya en los demás".

"Yo a nadie he presionado ni llamado ni voy a hacerlo pero sí me pareció oportuno poner ayer ese mensaje de apoyo" a Cospedal, ha sostenido, añadiendo que en la formación 'popular' hay "libertad total".

"He estado en una posición de silencio, de neutralidad, he estado con todos los que han pasado por Málaga porque todos tienen mi afecto y en todos confío para que el PP salga reforzado de este momento y he querido, con este mesnsaje, demostrar mi libertad. A nadie he llamado ni he querido influir y libremente lo digo", ha indicado a los periodistas.

Lo que sí ha subrayado el alcalde de Málaga, la mayor capital de provincia de España gobernada por el PP, es que este día de votaciones internas en su partido "es muy importante". "Es la primera vez que los afiliados escogen al presidente o presidenta del partido y esas reflexiones deben hacerse con gran respeto y libertad", ha subrayado.

Cuestionado por qué da su apoyo a la exministra de Defensa, De la Torre ha considerado que es una persona "brillante, trabajadora y leal" y en sus declaraciones ha visto una postura de ir a estas primarias "con la voluntad de reforzar la cohesión y unidad del partido y he querido destacar eso".

En sus declaraciones ha recordado su respeto al resto de candidatos, indicando que José Manuel García Margallo fue compañero en UCD o que estuvo con Soraya Sáenz de Santamaría en la ciudad cuando presentó su candidatura a la presidencia 'popular': "He tratado de compaginar mi respeto y neutralidad con este mensaje de seamos libres, expresémonos en libertad y votemos libremente".