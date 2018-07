Villacís apoya reivindicaciones de los vecinos de Ciudad de los Periodistas

Madrid, 5 jul (EFE).- La portavoz de Ciudadanos (Cs) en el Ayuntamiento de Madrid, Begoña Villacís, ha apoyado a los vecinos de Ciudad de los Periodistas en su protesta contra la cesión de una franja de suelo para ampliar las aceras del colegio público e instituto Cardenal Herrera Oria.

Villacís se ha hecho eco de las críticas de estos vecinos que "pagan muchísima comunidad de propietarios porque son los que mantienen sus zonas ajardinadas, su alumbrado, su seguridad. Se puede decir que están pagando dos veces el IBI porque todo lo que les rodea lo pagan ellos", ha dicho la portavoz durante su visita hoy a la mancomunidad.

Esta ampliación de aceras del centro educativo, solicitada por la AMPA al Ayuntamiento, se haría a costa de un trozo de terreno situado en el lateral del centro educativo y que los vecinos consideran privado, de ahí su enfrentamiento con el concejal del distrito de Fuencarral-El Pardo, Guillermo Zapata.

El terreno en cuestión, del que los vecinos aseguran tener las escrituras públicas, es utilizado actualmente como zona de aparcamiento y acceso de coches al centro educativo y a una oficina de Hacienda, por lo que la comunidad de vecinos no ha podido cerrar el acceso al público.

"Los vecinos son los que están manteniendo ese terreno, su limpieza y alumbrado, son los que tienen que pintar las señalizaciones, entre ellas la intersección en el suelo para que los coches de bomberos puedan pasar", según Villacís para quien, pese a que este "es su terreno, el señor Zapata ha decidido que va a hacer aquí unas obras sin haber siquiera sentado a hablar con ellos".

Para la portavoz, los vecinos "no se niegan a que se amplíen aceras, pero como llevan pagando por años y años por el mantenimiento de este espacio, se merecen un respeto. La voz de un concejal no se puede poner por delante de la voz de 5.000 vecinos", añadió.

El presidente del Club de los Periodistas ubicado en la urbanización, Jorge Muñoz, ha asegurado que el terreno les pertenece y que son ellos quienes lo mantienen "desde hace cuarenta años, pagando la seguridad y la limpieza de esta zona, ya que el Ayuntamiento lo considera privado a la hora de cubrir estos gastos".

"Lo que pretende el Ayuntamiento es ampliar una acera sin contar con nuestra conformidad, impidiendo el paso de los bomberos a nuestras viviendas", ha dicho.

"El Ayuntamiento no entra a limpiar ni a retirar un coche mal aparcado. Cuando llamamos a la Policía Municipal nos contestan que es una propiedad privada", según el presidente de la macrocomunidad de mil viviendas con 4.500 vecinos que pide que la zona esté controlada totalmente por ellos.

"Es nuestra pero el Ayuntamiento no nos deja gestionarla ni cerrarla" , según este portavoz vecinal. "No nos negamos a ampliar las aceras, pero tienen que hablar con nosotros. Nos enteramos por casualidad de las obras que quieren hacer. Se tienen que sentar con nosotros, y si dicen que el terreno no es nuestro, que vayamos a los tribunales y que lo decidan".

Las discrepancias de interpretación, surgidas este año, se deben a "una línea verde" que aparece en una modificación del PGOU de 1997, por lo que el gobierno de Ahora Madrid considera que este suelo es público, explicó el presidente de la comunidad de vecinos.

"Si tienen que expropiar esa franja, que lo hagan, pero pagándolo", según otras vecinas que sumaron a la protesta en la que las críticas iban dirigidas principalmente al concejal Zapata.