PP.-Casado dice que tiene "buenas sensaciones" y defiende una segunda vuelta "independientemente del resultado"

5/07/2018 - 14:36

Asegura que tiene un proyecto "de futuro y ambicioso" y que si él gana no perderá "nadie" porque "todos" tendrán su sitio

MADRID, 5 (EUROPA PRESS)

El exvicesecretario de Comunicación del PP y precandidato a la Presidencia del partido, Pablo Casado, ha asegurado este jueves que "pase lo que pase hoy" en la primera vuelta de las primarias de la formación, "el partido va a salir vivo" y ha defendido que "si se acatan las normas hay que ir a una segunda vuelta independientemente del resultado".

Casado, que ha votado en la sede del madrileño distrito de Salamanca acompañado de su mujer, Isabel Torres, ha afirmado que tiene "muy buenas sensaciones" sobre sus posibilidades en las votaciones que se celebran hoy, en las que votarán 66.706 afiliados y se ha mostrado convencido de que el partido saldrá "unido" de este proceso. Los dos aspirantes con más apoyos, pasarán a segunda vuelta, que tendrá lugar en el cónclave previsto para los días 20 y 21 de julio en Madrid.

Casado ha insistido en que si el gana no perderá nadie porque los demás candidatos tendrán si sitio en su proyecto, que es "para todos, de futuro y ambicioso" porque en España "hace falta que el PP vuelva a gobernar cuanto antes". En el caso de que no resulte vencedor, ha dicho que el nuevo presidente del partido tendrá "todo" su "apoyo y lealtad" y que él no pedirá "absolutamente nada".

UNA SEGUNDA VUELTA COMO EN FRANCIA Y OTROS PAÍSES Además, ha señalado que, de la misma manera que ha acatado las normas del congreso del PP relativas a la inscripción, el censo y la participación de los afiliados, hay que acatar ahora la segunda vuelta, en la que se pronunciarán los compromisarios. Esa segunda vuelta, ha explicado, se aplica en países que tienen un sistema presidencialista como Francia o los países latinoamericanos.

"Creo que si acatamos las normas al final habría que ir a una segunda vuelta, independientemente del resultado", ha afirmado, para agregar que "lo más positivo" es que consigan un proyecto el que que todos estén unidos y haya integración.

En este sentido, ha señalado que los votos de los cuatro candidatos que no pasen el corte de este jueves tendrán que decidir también cuál de los candidatos más votados quieren que sea su presidente. Y ha añadido que espera que esa segunda votación sea igual de "constructiva e integradora" que ha sido, en su opinión, la primera.

De este modo, Casado ha defendido que los 3.134 compromisarios se pronuncien en las urnas en el cónclave que tendrá lugar los días 20 y 21 de julio, frente a las voces del partido que apuestan por llegar al congreso con una candidatura unitaria para evitar la división del partido.

"CREO QUE PASO EL CORTE"

El exvicesecretario de Comunicación se ha mostrado optimista sobre sus posibilidades de pasar esta primera fase de las primarias del PP. "Creo que paso el corte y con mucho apoyo", ha expresado, para añadir después que tiene "muy buenas sensaciones" porque ha visto en su periplo por España que "la gente quiere ilusión, renovación y cambio de etapa".

Además, ha señalado que es el cumpleaños de su hija y que pasará con su familia parte de la jornada. Después, ha proseguido, se irá a Génova, sede nacional del partido, para seguir el escrutinio de las votaciones, que espera que sea un "ejercicio de democracia interna, en el que todo el mundo vote libremente, con el corazón y con la cabeza".

Finalmente, después de recorrer 20.000 kilómetros y visitar casi medio centenar de provincias, ha expresado el "agradecimiento inmenso" que siente por el apoyo que ha recibido estos 12 días de campaña. "Nunca pensé que iba a recibir tanto apoyo, tanta ilusión e iba a haber tanta ansia de renovación y de cambio de etapa", ha manifestado, para añadir que, pase lo que pase, el PP saldrá "unido" de este proceso.

El candidato a presidir el PP también ha defendido la posición "impecable" de Mariano Rajoy en este proceso, en el que ha demostrado ser "un caballero" tanto en la forma de irse como en la "no interferencia"