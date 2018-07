Los candidatos del PP llaman a la participación en esta jornada inédita

Madrid, 5 jul (EFE).- Los candidatos a presidir el PP, que celebra hoy su primera vuelta en el proceso para elegir nuevo líder, han pedido a todos los militantes inscritos que participen en esta jornada inédita, una llamada a la que han respondido, hasta la una de la tarde, el 35 por ciento de los apuntados para votar.

Una "afluencia razonable", en palabras del coordinador general del PP, Fernando Martínez-Maíllo, en esta mañana que, según ha asegurado, también se está desarrollando con "absoluta normalidad". Y en la que ya han votado todos los candidatos que optan a suceder a Mariano Rajoy.

En la sede del barrio de Salamanca, en Madrid, han votado este mediodía Pablo Casado y Soraya Sáenz de Santamaría con solo unos minutos de diferencia, aunque no se han encontrado.

Casado ha considerado en sus declaraciones a los periodistas que lo más "democrático" es ir a la siguiente vuelta con los dos candidatos que queden, sea o no ajustado el resultado de esta jornada.

Y aunque no ha querido entrar en "hipótesis" y descartar una candidatura unitaria, ha recordado que habrá cuatro candidatos que hoy queden fuera.

Por eso, entiende que "también es muy democrático" que los votos que vayan a esos cuatro aspirantes "decidan" en el Congreso a través de los compromisarios, "cuál de los dos que han pasado el corte quieren que sea su candidato nacional".

Soraya Sáenz de Santamaría, por su parte, no ha querido especular sobre lo que pasará a partir de mañana. La exvicepresidenta ha pedido votar en la "más absoluta libertad" y "no descartar ni afirmar nada" sobre una posible candidatura de integración hasta saber los resultados de esta primera vuelta.

"Hoy no es el día" para hablar de posibles acciones futuras, ha dicho Sáenz de Santamaría, quien en cualquier caso se ha mostrado convencida, como antes Casado, de que pasará este primer corte del voto de los afiliados.

Espera en cualquier caso que los militantes voten hoy pensando en lo mejor para el partido pero también "en lo mejor para España".

Tampoco ha querido entrar en quinielas o hablar de lo que pasará tras esta primera ronda María Dolores de Cospedal.

En Albacete, la secretaria general ha llamado a la participación para que el PP salga "más fortalecido y más unido desde hoy".

No ha querido especular sobre las opciones de su candidatura, pero sí ha subrayado que es "optimista porque este proceso es una oportunidad para los militantes del PP" y ha considerado que "una buena participación es buena para todos".

En Ávila, José Ramón García-Hernández ha celebrado sus 47 años votando, soplando las dos velas de la tarta que le han regalado y pidiendo ser uno de los dos candidatos que elijan los votantes para el Congreso. Ha celebrado que "por fin se haya hablado en positivo del PP durante tres semanas".

Y en La Font de la Figuera (Valencia), municipio del que es concejal, el candidato Elio Cabanes ha abogado por que, una vez elegido el nuevo líder, el resto se una para "trabajar todos juntos" y que el partido salga reforzado.

Los dirigentes populares que han votado esta mañana han llamado también a la participación de los militantes.

El presidente del PP andaluz, Juanma Moreno, ha llamado a participar en este proceso inédito y ha confiado también en una elevada participación pese a que hoy sea un día laborable y, por lo tanto, no sea "el mejor de todos" para ir a votar.

La presidenta del PP en la Comunitat Valenciana (PPCV), Isabel Bonig, ha calificado este día de "histórico", porque "se recupera el alma del PP" y se reivindican sus "valores y principios".

Por su parte, el presidente del Senado y del PP de Madrid, Pío García-Escudero, ha recordado que por encima de cualquier "cuestión personal" se encuentra el futuro del partido y ha llamado a la participación de todos.

Ángel Garrido, presidente de la Comunidad de Madrid, ha advertido de que gane quien gane deberá "integrar al resto" en la medida en que quiera hacerlo "y empezar a trabajar como un partido unido, como lo ha sido siempre".

También ha hablado de integración el presidente de Murcia, Fernando López Miras, al apuntar que "lo ideal" es que Casado, Cospedal y Santamaría llegaran a un consenso "porque se complementan", según ha dicho antes de participar en un curso en El Escorial.

El vicesecretario de Política Autonómica del PP, Javier Arenas, ha confiado en que este proceso permita conseguir un partido "fuerte" y "unido", en lo que ha coincidido el eurodiputado y el portavoz del PP en el Parlamento Europeo, Esteban González Pons.

"No es que vayamos a salir reforzados, es que no tenemos otra", ha afirmado Pons, quien ha advertido de que si no "Pedro Sánchez, los socialistas y los independentistas se van a quedar con todo".