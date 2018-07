El PSOE se plantea abandonar comisión de Bicimad por ausencia de comparecientes

Madrid, 5 jul (EFE).- El grupo municipal del PSOE-M en el Ayuntamiento de Madrid se plantea su continuidad en la comisión de investigación sobre la municipalización de Bicimad si, como hasta ahora, se niegan a comparecer empleados de la EMT y responsables de Bonopark, anterior concesionaria del servicio de bicicletas.

Así lo ha anunciado hoy la edil socialista Mercedes González en la quinta sesión de este órgano, donde ha detallado que solo doce de los treinta comparecientes citados hasta la fecha han acudido a la comisión, una asistencia que es voluntaria.

Entre las ausencias más destacadas, González ha citado la de Ramón Perurena, administrador único tanto de Bonopark como de Booster Bikes, socio tecnológico de esta compañía contratado por la EMT para mantenimiento del servicio de alquiler de bicicletas.

"Sin EMT y sin Bonopark no sé que hacemos aquí, además de hacer grupo, de cogernos cariño o no, pero es que no somos boyscout", ha exclamado González, que, como PP y Ciudadanos, ha destacado que esta situación no se dio en otras comisiones de investigación.

En opinión de la edil socialista, decir que estas ausencias no obedecen a "una estrategia para obstaculizar el trabajo de esta comisión" es "cándido", aunque ha añadido que prefiere creer que no hay intervención al respecto.

"De persistir esta situación, el PSOE se planteará la continuidad en la comisión de Bicimad porque, sinceramente, se me ha pasado la edad de jugar al escondite", ha zanjado González.

También el edil de Ciudadanos Sergio Brabezo ha asegurado que "uno puede sospechar" que se le está indicando a empleados de la EMT que no acudan a la comisión para que vayan sus superiores, mientras que ve "raro" que no comparezcan los responsables de Bonopark.

Además, Álvaro González, portavoz del PP en este órgano, ha criticado junto a las comparecencias la falta de información completa y con referencias de "credibilidad" por parte del equipo de Gobierno al respecto de la cesión del contrato de Bicimad a la EMT a cambio de 10,5 millones de euros.

Por su parte, la portavoz del Gobierno de Ahora Madrid, Rita Maestre, ha asegurado que esa sospecha es "grave" y ha pedido que los grupos no vuelvan a ponerla sobre la mesa salvo que tengan pruebas al respecto.

"Si alguien pretende que este equipo de Gobierno fuerce a empleados públicos a hacer algo contra su voluntad, se está equivocando de Gobierno. Los comparecientes tienen derecho a comparecer o no, y es un derecho individual", ha defendido Maestre.

Además, ante las quejas de Ciudadanos por la hora a la que se ha convocado hoy la comisión, a las 13.00, tanto Maestre como el presidente de la comisión, el socialista Ignacio de Benito, han recordado al portavoz de este grupo que votó a favor de la fecha y la hora de la convocatoria.