Santamaría no ha hablado con Casado y no descarta ofrecer la secretaría general: "Todo depende de esa conversación"

7/07/2018 - 10:50

La candidata a la presidencia del Partido Popular y ganadora en la primera votación de los afiliados, Soraya Sáenz de Santamaría, ha explicado este sábado que aún no ha hablado con el segundo aspirante clasificado, Pablo Casado, y que no descarta ofrecerle un puesto como la secretaría general de la formación: "Todo depende de esa conversación".

MADRID, 7 (EUROPA PRESS)

"No he hablado todavía con él y todo depende de esa conversación pero he dejado muy claro que en esa definición de equipos estoy dispuesta a hablar con generosidad y que el secretario General no tiene por qué ser una persona de mi equipo, que quiero que sea transversal", ha señalado preguntada por un posible ofrecimiento en una entrevista en COPE recogida por Europa Press.

Su intención para esa charla, a la que no ha puesto fecha, será "escucharle, ver qué objetivo tiene y cómo quiere enfocar desde el punto de vista de los valores el proyecto" que ambos pueden "compartir" porque, asegura, a ambos les unen "muchísimas más cosas" de las que les separan "en este momento".

Santamaría reafirmaba así su intención de conformar una lista de integración con Casado, posición que defiende alegando que es el deseo que los afiliados expresado en sus actos de campaña, que "si se han hecho unas primarias es para leer el resultado de esas primarias", que el PP es "un partido al que la integración le gusta y es un elemento importante" y que si siempre ha defendido que gobierne la lista más votada cuando hay comicios, a nivel interno "hay que ser coherentes". "Si no, ¿Qué le vamos a decir a Pedro Sánchez?", ha planteado.

"Creo que podemos hacer muchas cosas juntos", ha añadido respecto de Pablo Casado. "No creo que la renovación dependa exclusivamente de la edad, depende de las ideas. Tenemos una trayectoria por delante que podemos recorrer todo el partido juntos para hacer un proyecto regenerador que tiene que estar basado en la integridad y en un proceso de integración en que favorezcamos nuestro proyecto integrado en una candidatura transversal", ha añadido.

Preguntada por si se imagina ya como la canciller alemana Angela Merkel, es decir, al frente de un Gobierno, Santamaría ha dicho que sí. "Me veo como una mujer fuerte del Partido Popular que puede plantar cara a Pedro Sánchez y, efectivamente, seguir la estela de esas mujeres que cada una en su estilo, en su país y en su partido llevaron a que las mujeres viéramos de verdad la igualdad de oportunidades realizada y roto un poquito el techo de cristal", ha comentado.

Considera además, que el PP, incluido su sector más conservador, está preparado para elegir a una mujer presidenta del Gobierno, entre otras cosas porque la mayoría de los afiliados "ya lo han hecho". "Éramos varios candidatos, dos mujeres y cuatro hombres, y las mujeres nos hemos llevado el 63% de los votos y los hombres el 37% restante. Con eso se lo digo todo: Si hay un partido que confía en las mujeres está claro que es el PP", ha sentenciado.