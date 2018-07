Feijóo espera que Sánchez no negocie "simplemente" con Torra asuntos que afectan al Estado: "Yo también lo represento"

9/07/2018 - 15:04

Sugiere que si el president no quiere cumplir la Constitución puede quedarse en la oposición y promete ser "leal" con el Gobierno central

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 9 (EUROPA PRESS)

El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, ha confiado en que el jefe del Gobierno central, Pedro Sánchez, "no negocie asuntos que afectan al Estado simplemente con un representante del Estado en una comunidad autónoma". "Y es que yo también represento al Estado y, por lo tanto, no se puede pactar nada que afecte al conjunto solo con una parte", ha remarcado.

En declaraciones a los medios, a propósito de la reunión entre el presidente de la Generalitat, Quim Torra, y Pedro Sánchez; Feijóo ha advertido de que todos los titulares de gobiernos autonómicos tienen que acudir a la Moncloa "sabiendo cuáles son las responsabilidades". "Además de ser presidente, es ser representante ordinario del Estado, por lo que no se puede plantear ninguna cuestión que atente contra el Estado que representa", ha agregado en la misma línea que viene defendiendo sobre la labor de un presidente autonómico.

Es más, ha avisado de que "si alguien no quiere ser representante ordinario del Estado, no quiere cumplir la Constitución... puede quedarse en la oposición o plantear otras cuestiones". "Pero no puede decir con una mano que 'prometo' cumplir la Constitución y, con la otra, que lo que quiero es incumplir la Constitución", ha avisado, en referencia al líder independentista.

Ello, ha agregado, porque "nadie puede ir contra sus propios actos". "Ni puede ir en contra de la propia esencia", ha incidido Feijóo, quien ha dicho que el próximo 17 de julio, día en que tiene cita con Sánchez en La Moncloa, hará "declaraciones dentro del palacio": "Porque represento al Estado en Galicia".

Así las cosas, ha concluido, sobre la reunión con Quim Torra, que el presidente del Gobierno central "lo tiene claro", porque "ha prometido (la Constitución) y ha prometido hacerla cumplir".

REUNIÓN DE GALICIA

Por otro lado, Feijóo acudirá a Madrid con el objetivo de verificar que el Gobierno central "va a cumplir los compromisos que tanto han conseguido". "Vamos a ver si el Gobierno central va a mantener un trato equitativo entre las comunidades y confirmar si el Gobierno central tiene ningún pacto oculto con una parte del Estado español en contra del resto del Estado", ha explicado.

Feijóo ha comprometido, de nuevo, el mismo "nivel de lealtad" de Galicia, algo que pide que sea recíproco. "Debe saber que el presidente de la Xunta es leal con el presidente de la Xunta, leal con el presidente del Gobierno y previsible", ha comprometido.

Así las cosas, el mandatario autonómico ha indicado que abordará los asuntos que afectan a los gallegos. No solo infraestructuras, financiación y tratamiento equitativo de la deuda pública, sino también las decisiones que afectan al conjunto del Estado: vascos, andaluces, valencianos y catalanes, ha citado.

"Vamos a defender nuestra doble responsabilidad y la responsabilidad de todo aquello que se haga para una comunidad lo tiene que amparar el resto de comunidades del Estado", ha aseverado.