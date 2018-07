Levy defiende la "autocrítica" de Casado y pide que "las discrepancias no se vean como ataques"

9/07/2018 - 17:01

Ve "positiva" la iniciativa de Casado de plantear un debate con Santamaría pero añade que aceptarán la decisión del comité organizador

MADRID, 9 (EUROPA PRESS)

La vicesecretaria de Estudios y Programas del PP, Andrea Levy, ha defendido este lunes que las palabras del candidato a la presidencia del PP Pablo Casado sobre la gestión del Gobierno de Mariano Rajoy en Cataluña son un ejercicio de "autocrítica" y ha pedido que "las discrepancias" entre candidatos "no se vean como ataques".

"Yo creo que no hay que confundir discrepancias con ataques. Creo que cuando se presentan proyectos es posible que haya diferencias", ha manifestado, para añadir que es "bueno y positivo" que haya esas "diferencias en matices dentro de una misma ideología", ha dicho Levy en declaraciones en La Sexta, recogidas por Europa Press.

Tras las críticas de Casado por la 'operación diálogo' en Cataluña que impulsó Sáenz de Santamaría, ha admitido que "hay cosas que son mejorables" y ha añadido que ella misma ha dicho en "innumerables ocasiones" que hubo cosas que debieron trasladar "mejor" al conjunto de la sociedad catalana.

COSAS QUE PUDIERON HACER "MEJOR" EN CATALUÑA

"Estamos en política para hacer autocrítica de cosas que creemos que no funcionaron y eso no es un ataque, estábamos en una situación insólita. Y seguramente hay cosas que pudimos hacer mejor y los resultados del PP en Cataluña me llevan a hacer esa autocrítica", ha abundado, para añadir que "no se tienen que ver las discrepancias como ataques".

Tras las declaraciones del exdelegado del Gobierno en Cataluña Enric Millo asegurando que Casado no estuvo en primera línea, Levy ha señalado que era vicesecretario de Comunicación y "eso es dar la cara". "Yo creo que el comportamiento leal en el Consejo de Ministros y en el partido no se puede poner en cuestión", ha agregado.

Ante las declaraciones de la exminstra Celia Villalobos asegurando que Casado es muy joven y debe esperar, Levy ha recordado una frase de Oscar Wilde en la que decía: "no soy lo suficientemente joven para saberlo todo". Según ha añadido, en junio de 2015, Mariano Rajoy nombró a Casado y a ella en la dirección del partido porque "confió en esa generación".

NO ENTRAR EN SI ERES HOMBRE-MUJER O JOVEN-MAYOR

"Creo que no hay que confrontar personalismo, hay que confrontar modelo de partido y proyecto político. Nos equivocaremos si la batalla que demos entre los compañeros de partido sea confrontar personalismos", ha dicho, sin entrar si "eres mujer o eres hombre", si "eres joven o mayor" porque entonces se equivocarán.

En cuanto a la celebración de un debate entre Santamaría y Casado, ha dicho que la decisión corresponde al comité organizador del congreso, pero ha calificado de "positiva" la iniciativa del exvicesecretario de Comunicación de proponerlo para que "se expusieran las ideas de los dos candidatos". Eso sí, ha dicho que aceptarán la decisión del comité organizador que preside Luis de Grandes.