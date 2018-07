Johnson dice tras dimitir que el "sueño" del "brexit" se está "muriendo"

Londres, 9 jul (EFE).- El dimisionario ministro de Exteriores británico, Boris Johnson, afirmó hoy que el proceso del "brexit", tal y como él esperaba que se desarrollara, es un "sueño" que se está "muriendo".

En una carta remitida a la primera ministra británica, Theresa Mayt, en la que explica los motivos que le han llevado a dimitir, Johnson afirma que el "brexit" "debería ser una oportunidad para hacer las cosas de forma diferente" y "maximizar las ventajas particulares del Reino Unido como una economía abierta, global y con las miras hacia el exterior".

"Ese sueño se está muriendo, ahogado por unas dudas innecesarias", afirma Johnson en la carta, en la que critica que el plan para el "brexit", aprobado de forma colectiva el pasado día 6 por el Gobierno británico, significa que el Reino Unido seguirá sin ser un país "independiente" tras abandonar la UE.

"Nos dirigimos hacia un estatus de colonia, y mucha gente tendrá dificultades para entender las ventajas económicas y políticas de ese acuerdo en particular", sentenció Johnson sobre el plan de May, que todavía no ha sido presentado de forma oficial ante Bruselas.

El hasta ahora responsable del Foreign Office renunció al cargo poco después de que anoche lo hiciera el ministro para el "Brexit", David Davis, otro de los miembros más euroescépticos del gabinete de May.

Johnson fue una de las caras más visibles de la campaña por el "brexit" previa al referéndum de junio de 2016, en el que el 51,9 % de los votantes optó por abandonar la UE.

El pasado viernes, Johnson no puso objeciones formales para que el Ejecutivo presentara como un acuerdo conjunto el plan de May de formar un "área de libre comercio" entre el Reino Unido y la UE, pero durante el fin de semana ha decidido cambiar su posición.

"El Gobierno tiene ahora una nueva canción que interpretar. El problema es que he estado ensayando la letra durante el fin de semana y las palabras se me atascan en la garganta", afirma Johnson.

El exministro conservador resaltó que los británicos que votaron a favor del "brexit" recibieron la "promesa categórica y sin ambigüedades" de que podrían "retomar el control de su democracia".

"Se les dijo que podrían gestionar su propia política de inmigración, repatriar las sumas de dinero que actualmente gasta el Reino Unido en la Unión Europea y, por encima de todo, que podrían aprobar leyes de manera independiente, en el interés de la gente de este país", agregó.

El proyecto que May prevé trasladar a Bruselas para ser negociado determina que el Reino Unido y la UE mantendrán un "libro de normas común" en cuanto al intercambio de bienes, también en materia de agricultura, una vez que el país esté fuera del bloque comunitario, previsiblemente el 29 de marzo de 2019.

El plan asegura que el "brexit" pondrá "fin a la libre circulación" de ciudadanos comunitarios en el Reino Unido, pero establece que los europeos podrán continuar "viajando" al país, así como "pidiendo permisos para estudiar y trabajar".