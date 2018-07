Lambán, satisfecho por el proceso "tranquilo" que le convierte en candidato del PSOE a la Presidencia de Aragón

10/07/2018 - 12:49

El presidente del Gobierno de Aragón y secretario general de los socialistas en la Comunidad, Javier Lambán, ha expresado su satisfacción por el proceso "tranquilo" que se ha producido en el seno de su partido y que le ha convertido en el candidato del PSOE a la Presidencia del Gobierno autonómico para las elecciones de 2019.

El pasado domingo, 8 de julio, finalizó el plazo para presentar candidaturas a las primarias del PSOE a la presidencia del Gobierno de Aragón y al no haberse presentado ningún candidato, Lambán será proclamado como tal. Según lo acordado en el Comité Federal, cuando el partido gobierna en una institución, quien la preside será el candidato a los comicios, salvo que otro militante recabe los avales del 40 por ciento militancia del ámbito administrativo correspondiente, en este caso, la Comunidad autónoma.

En declaraciones a los medios de comunicación, en Bruselas, donde mantiene varias reuniones con responsables de la Unión Europea, Lambán ha dicho que "por fin" uno de los procesos de su partido que le afectan como candidato "ha sido plácido y tranquilo".

"No saben ustedes lo que me alegra y me colma de satisfacción" ya que en los últimos años "todos los procesos han sido cualquier cosa menos tranquilos y plácidos", ha incidido.