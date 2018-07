Podemos cree que es "una pena no haber acabado antes esta legislatura"

Madrid, 10 jul (EFE).- La portavoz de Podemos en la Asamblea de Madrid, Lorena Ruiz-Huerta, cree que "es una pena no haber acabado antes esta legislatura" con unas elecciones o con un cambio de Gobierno que no sea del PP, ya que el actual Ejecutivo regional de Ángel Garrido "no aporta nada novedoso" respecto a sus predecesores.

En la rueda de prensa posterior a la Junta de Portavoces, Ruiz-Huerta ha hecho balance de este periodo de sesiones de la Asamblea de Madrid, que finalizará con el pleno extraordinario del próximo 12 de julio.

"Lo mejor, lo más razonable, lo deseable para la mayoría de ciudadanos de esta región hubiera sido acabar esta legislatura de manera anticipada con unas elecciones o haber hecho un cambio en el Gobierno con una Presidencia alternativa a la del PP", ha comentado.

En su opinión, el Gobierno regional de Ángel Garrido "no aporta nada novedoso" respecto a las políticas de sus predecesores.

La portavoz de Podemos ha calificado este periodo de sesiones de "malo" por el "escándalo" y la "crisis de credibilidad" que se "llevó por delante" a la anterior presidenta regional, Cristina Cifuentes.

Al respecto, ha lamentado que Cifuentes no dimitiera por "haber formado parte de una organización que ha estado cometiendo delitos de corrupción de forma sistemática" sino porque la "dejó caer una de las facciones de su partido, que funciona como una mafia y dejó circular un vídeo lamentable de un supuesto hurto".

El portavoz de Ciudadanos, Ignacio Aguado, ha dicho que este curso político ha sido "convulso" y "complicado" tanto para los grupos parlamentarios como para los madrileños "que han tenido que vivir muchos sobresaltos" en la Comunidad, como la dimisión de Cifuentes.

Con todo, ha señalado que pese a las "noticias negativas" se ha podido "vislumbrar algo de luz" con la puesta en marcha de "medidas importantes que están beneficiando a los madrileños".

Además, ha comentado que Ciudadanos ha "impulsado" la limitación de mandatos, la incompatibilidad del cargo de alcalde con el de diputado regional y la figura del denunciante de corrupción.

"Tres medidas contra la corrupción y a favor de la regeneración democrática que se ha encontrado con el muro del bipartidismo", ha apuntado.

El portavoz del PSOE-M, Ángel Gabilondo, ha defendido que el "lugar" para hacer con "seriedad, detenimiento y rigor" el balance de este periodo de sesiones es el debate sobre el estado de la región, que tendrá lugar en la Asamblea los días 13 y 14,de septiembre.

Con todo, en la rueda de prensa ha comentado que Garrido está siendo "coherente" con el proyecto de Cifuentes.

"Otra cosa es que nos parezca que no es el proyecto más interesante", ha añadido.

El portavoz del PP, Enrique Ossorio, ha reconocido que en este periodo de sesiones ha habido "unos meses complicados" por la dimisión de Cifuentes, entre otros asuntos, pero ha asegurado que ni el Gobierno regional ni su grupo parlamentario "se han visto perjudicados" por eso.

"Siempre hemos estado satisfechos porque el Gobierno ha seguido gobernando, los datos económicos y de empleo seguían sonriendo a Madrid y los datos de servicios públicos seguían siendo mejores que en el resto de España", ha declarado.