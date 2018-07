Cs asegura que "el PSOE es la facción más obediente que tiene Ahora Madrid"

Madrid, 10 jul (EFE).- La portavoz de Ciudadanos (Cs) en el Ayuntamiento de Madrid, Begoña Villacís, ha criticado que el grupo socialista solo presentase 17 enmiendas al Presupuesto de Manuela Carmena, por importe de 30 millones y que suponen un 0,6% del total, y ha asegurado que "el PSOE es la facción más obediente que tiene Ahora Madrid".

Según la portavoz, la alcaldesa ha tardado "menos tiempo en ponerse de acuerdo con el PSOE que entre todas las facciones de Ahora Madrid", y que la demora en la elaboración de estos "es consecuencia de las luchas internas" del Equipo de gobierno.

También ha criticado que no incluyeran ninguna de las enmiendas de Ciudadanos: "hemos presentado 180 enmiendas, no puede ser que ninguna de ellas sea buena, es imposible", según Villacís para quien Ahora Madrid y el grupo Socialista "están haciendo el rodillo" con varias enmiendas.

Asimismo, ha censurado la demora en la aprobación de las cuentas, "estamos en julio y todavía no tenemos un presupuesto", mientras que el año pasado lo sacaron antes, aunque "hicieron muchísimas modificaciones del presupuesto", un retraso que para Cs "es consecuencia de luchas internas" en Ahora Madrid.

Ha asegurado que el gobierno municipal "tiene unas facciones que le hacen mucha oposición, pero tiene la suerte de tener su facción, el PSOE, que ha tardado menos de un mes en poner sobre la mesa 17 enmiendas" por importe de 30 millones y con una magnitud que supone el 0,6% del presupuesto total.

De las enmiendas socialistas, "muchas son reeditadas de las que presentaron el año pasado", según Villacís que ha criticado que en los presupuestos anteriores "prometían 2.585 viviendas públicas para 2017 y 3.500 este año. De esta suma, a día de hoy, están en marcha 800. Este es el cumplimiento que han hecho; normal que lo tengan que reeditar porque no lo han cumplido".

Asimismo, la ejecución del Plan Mad-RE, que también estaba en los presupuestos de 2017 es del 17%, por lo que "van a tener que seguir enmendándolo" en sucesivos presupuestos, según la portavoz.

Villacís ha censurado que vean "innecesario mejorar el estado de las aceras", para las que Cs proponía una partida de 1,8 millones, y también vieron "innecesario bajar los impuestos y devolver la plusvalía municipal injustamente cobrada a quienes malvendieron sus viviendas", para lo cual Cs propuso una enmienda de 93 millones.

"Me gustaría que aprobasen nuestra enmienda para mejorar la situación salarial de los policías de Madrid. Vamos a ver si el hecho de que no lo hayan subido en los presupuestos tiene que ver con haber conseguido el 'sí quiero' también de las facciones -de Ahora Madrid- a las que parece que no les gusta mucho la Policía Municipal", ha añadido.

Hace un mes se celebraron las comisiones de Presupuestos en el Ayuntamiento de Madrid donde, "curiosamente, el PSOE entendía, en aquel entonces, que lo que estaba haciendo el Equipo de gobierno era recortar", según Villacís que se ha preguntado "qué ha pasado desde aquel presupuesto de recortes" para que el PSOE cambiara de opinión.

"Tiene que ver con un hecho muy claro que ha hecho cambiar las políticas de este gobierno: es el sí quiero de Pablo Iglesias a Pedro Sánchez. Con este sí del Partido Socialistas a este presupuesto estamos pagando la hipoteca, el alquiler en la moncloa de Pedro Sánchez", ha concluido.