Un diputado de En Marea se desvincula de Podemos como parlamentario y la dirección le obliga a dejar la formación

10/07/2018 - 19:45

Asegura que la propuesta de Compostela Aberta, de renovar la dirección y relanzar el proyecto de confluencia, le "representa mucho"

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 10 (EUROPA PRESS)

El diputado Pancho Casal pidió desvincularse institucionalmente de Podemos Galicia para, ha argumentado, trabajar con mayor independencia como integrante de En Marea en la Cámara gallega, a lo que la dirección de la formación morada contestó indicando que era incompatible con seguir siendo inscrito y le ha obligado a darse de baja.

Pancho Casal ha confirmado este martes, en declaraciones a los medios, que la pasada semana pidió desvincularse del acuerdo institucional que la dirección de Podemos Galicia propuso a los diputados que se presentaron a las elecciones autonómicas por En Marea pero que a su vez son inscritos de la formación morada.

En este sentido, tal y como él mismo ha explicado a los medios, la dirección que lidera Carmen Santos le comunicó que no era compatible con seguir siendo inscrito de la formación morada y no mantener este vínculo concreto con Podemos Galicia, que también implica una aportación económica. Lleva un año ya desvinculado de los cargos orgánicos de la formación morada, donde formaba parte del consejo ciudadano gallego.

"Firmamos una vinculación institucional como diputados de Podemos y a esa vinculación fue a la que yo renuncié. Digamos que fue de esa de la que prescindí para un desarrollo parlamentario más libre e intentar a portar un grano de arena para solucionar la situación en la que estamos", ha explicado Casal, en un momento en el que Compostela Aberta debatirá sobre la posibilidad de impulsar la renovación de la dirección del partido instrumental, que lidera Luís Villares.

En el grupo parlamentario, de 14 miembros, está la secretaria xeral de Podemos Galicia, Carmen Santos y otros cinco diputados, entre ellos Paula Quinteiro, cuestionada por el sector de Luís Villares, que le pidió que dejase su acta de diputada después de verse envuelta en un incidente con la Policía Local de Santiago en marzo de este año.

"La dirección de Podemos Galicia dijo que no era compatible seguir siendo inscrito con lo que pensaba", ha manifestado, en los pasillos del Parlamento, Pancho Casal, quien ha sostenido que a su juicio la formación morada sí que sigue siendo "el proyecto para desarrollar un cambio en el Estado español".

Pancho Casal ha asegurado que "en los temas fundamentales" sobre las políticas que hay que desarrollar no se ha sentido "confrontado" ni con Carmen Santos ni con Luís Villares, pero ha reconocido que su sensibilidad puede colisionar con la de la líder de la formación morada en Galicia, como ha dicho al ser preguntado por ello: "Un poco sí, pero es un tema menor".

"UNA PENA"

Por su parte, la secretaria de Organización de Podemos Galicia, Natalia Prieto, ha considerado, en declaraciones a Europa Press, "una pena" que Pancho Casal se haya desvinculado de la formación morada, pero ha defendido que "era incompatible con el reglamento". Es decir, no puede dejar su vinculación institucional y seguir como inscrito sin dar sus aportaciones económicas, como puso por ejemplo.

De hecho, esta misma tarde le ha llegado el correo electrónico del diputado en el que, después de que la dirección le pidiese que reconsiderase su postura, confirmaba que solicitaba darse de baja al no permitirle ser inscrito sin ese lazo institucional.

Aunque Natalia Prieto considera "legítimo" que permanezca como diputado de la Cámara gallega, ya que se ha presentado como candidato de En Marea --que es de adscripción individual--, no ha pasado por alto que él participó en unas primarias de la formación rupturista con el apoyo de Podemos Galicia.

"Es una pena. Me duele perder a compañeros en este camino", ha insistido, en declaraciones a Europa Press Natalia Priego, quien ha advertido de que esta situación "le impide volver a presentarse como candidato de Podemos", pese a que ha dicho que esta formación es la que considera que puede "desarrollar un proyecto para España".

"No sé qué pensará hacer en el futuro; si quiere volver a presentarse, a las municipales o no sé, pero tendrá que hacerlo con el nombre de En Marea. Como podemos, no va a poder seguir", ha aseverado.

ACUERDO CON PROPUESTA DE COMPOSTELA ABERTA

Por otro lado, y justo un día antes de que Compostela Aberta, la formación municipalista cuyo referente es el alcalde de Santiago, Martiño Noriega, debata sobre renovar la dirección de En Marea y relanzar el proyecto, Pancho Casal ha dicho que le "representa mucho" esta iniciativa y que, precisamente, él lo que quiere es "aportar su grano de arena" a ese fin.

"Creo que tenemos que hacer un esfuerzo desde todos los espacios que formamos En Marea para entrar en razón, porque de verdad sigo considerando que somos la única oportunidad que hay de cambio político en Galicia. Y creo que desde la independencia, a lo mejor, puedo aportar algo más para que esta situación se reconduzca y haya un espacio de confraternidad", ha asegurado.