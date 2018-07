Echenique y Rodríguez acentúan su desencuentro en plenas primarias andaluzas

Sevilla, 11 jul (EFE).- El secretario de Organización de Podemos, Pablo Echenique, y la coordinadora general de la formación en Andalucía, Teresa Rodríguez, han acentuado hoy, en plenas primarias andaluzas, el desencuentro que mantienen desde hace semanas, después de que el dirigente estatal le haya reprochado la falta de claridad de su plan para la confluencia con IU.

Según Echenique, en el proyecto de Teresa Rodríguez, quien lidera la corriente anticapitalista en Andalucía, "hay cosas que no están claras", entre las que incluye que la única marca electoral que se conoce no lleve el nombre de Podemos y también la continuidad que tendrá el censo utilizado para las primarias conjuntas con IU.

Precisamente, este proceso de confluencia abierto en Andalucía con IU para concurrir a las próximas elecciones autonómicas fue el detonante del pulso abierto con la dirección estatal, que se mantiene ahora en el proceso de primarias de la formación morada.

Rodríguez considera que la posición de Echenique se produce porque se ha decantado por su rival en las primarias, la diputada Isabel Franco, considerada afín a la dirección "pablista".

La líder de Podemos Andalucía considera que es "legítimo" que Echenique exprese su "coincidencia de criterios" con la lista de Isabel Franco, pero ha recordado que es su opinión personal y no la posición de la dirección estatal.

"Es lo que opina Pablo Echenique, tiene derecho a hacerlo, aunque no esté inscrito en Andalucía para votar aquí. Es su opinión y es legítimo que la exprese, pero no hay más que eso", ha señalado hoy Rodríguez en una rueda de prensa.

La "preocupación" de la dirección estatal parte, según Echenique, de la falta de claridad del "plan" de la coordinadora andaluza sobre la confluencia con IU y la marca electoral con la que concurrirán a las elecciones de 2019.

Echenique ha recordado hoy que tres personas de la dirección de Podemos Andalucía, cercanas a Teresa Rodríguez, se han registrado como representantes legales del partido Marea Andaluza, que se registró en enero en el Ministerio del Interior para prevenir que esa marca ya identificada con el entorno de Podemos no pudiera ser utilizada por otras organizaciones.

"Hay un partido registrado controlado por tres personas de confianza de Teresa Rodríguez pensado para presentarse a las municipales" y "sin inscritos", ha recalcado Echenique.

Esta situación también ha sido denunciada por Isabel Franco, quien ha explicado que se han producido una serie de modificaciones en el registro de esa marca que indica que Teresa Rodríguez "quiere hacer desaparecer Podemos y montarse otro partido".

Como secretario de Organización de Podemos, Echenique ha recordado que hay unas primarias abiertas en Podemos Andalucía y ha avanzado que en los próximos días consultará con la dirección andaluza "sobre todos estos elementos", aunque ya ha aventurado que parece que "forman parte de su hoja de ruta" o de "su plan".

Mientras tanto, Rodríguez ha asegurado hoy que, si no sale elegida en esas primarias, dará "un paso atrás", aunque no dejará la política y seguirá implicada, pero no será "la cara visible de un proyecto que se subordine al PSOE".

La postura de Rodríguez es "seguir construyendo un Podemos andaluz" que ponga "en el centro a Andalucía y sus 62 comarcas", y a avanzar "hacia un Podemos que se parezca al país plurinacional en el que vivimos", según una carta que publicó en el inicio de las primarias.

Las principales tesis que defiende la candidatura de Rodríguez son seguir siendo "una barrera a las derechas en los gobiernos en Andalucía" y que Podemos no participe de gobiernos "con un PSOE salpicado por la corrupción y los recortes".