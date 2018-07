Carmena dice que no permitirá cambios de calles al margen del Comisionado

Madrid, 12 jul (EFE).- La alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, ha defendido hoy que no está permitiendo cambiar calles al margen del dictámen del Comisionado de Memoria Histórica que pidió eliminar 52 nombres con reminiscencias franquistas, a pesar de que el distrito de Latina aprobó el pasado 3 de julio modificar seis vías.

Ante la pregunta del PP en la comisión de Cultura y Deportes sobre por qué está permitiendo los cambios ha asegurado que "no, no se están permitiendo, en absoluto" y que no hay "ningún trámite de actitud de no observar el dictamen del comisionado" pese a la decisión tomada, con los votos del PSOE y Ahora Madrid, en la Junta de Distrito de Latina, que preside Carlos Sánchez Mato.

Carmena ha defendido que existen dos trámites posibles para cambiar el callejero madrileño, la competencia que recae en la Tercera Tenencia de Alcaldía para aplicar la Ley de Memoria Histórica y que se ha efectuado con el consejo del Comisionado y la forma ordinaria, donde modificar los nombres es una competencia del área de Cultura, que dirige la propia regidora.

En ese caso las calles deben cambiarse por "imperativo legal, urbanístico" o por "excepcionalidad", un aspecto en el que hay un "tanto por ciento de discrecionalidad", según Carmena, quien cree que "debe ser debatido en el marco del debate público".

"El tiempo demostrará el buen hacer de este Gobierno", ha defendido la regidora madrileña durante la comisión, en la que ha defendido que tienen "muy claro cuál es el marco de la ordenanza" y la cumplen "rigurosamente".

Por su parte, la concejal del PP Isabel Rossell, ha denunciado el "lío" de Sánchez y ha impelido a la alcaldesa que pide a sus concejales que "dejen de hacer la vida imposible a los vecinos que ya tienen bastantes problemas para tener que aceptar el revanchismo" de los ediles de Carmena.

Latina aprobó el pasado 3 de julio dar el nombre de mujeres a seis calles de Latina, con placas dedicadas al Ocho de Marzo, Ana María Matute o Concha García Campoy, sustituyendo los nombres de Darío Gazapo, Federico Mayo, Rafael Finat, Severino Aznar Embid, Eijo y Garay y la costanilla del Patriarca, una petición que se eleva a la Junta de Gobierno municipal.