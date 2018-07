JxCat rechaza suspender a los diputados pero avala pedir antes un informe jurídico

Barcelona, 12 jul (EFE).- El grupo de JxCat ha rechazado hoy "suspender" o "sustituir" a los diputados procesados tras el "revés" de la justicia alemana al juez del Supremo Pablo Llarena, aunque se ha sumado al resto de grupos en la petición de un informe jurídico a los letrados del Parlament sobre el asunto.

En su reunión de hoy, la Mesa del Parlament ha encargado dicho informe a los letrados de la cámara para analizar las consecuencias de la resolución del juez Pablo Llarena que suspende a los seis diputados acusados de rebelión, dos de ERC (Oriol Junqueras y Raül Romeva) y cuatro de JxCat (Carles Puigdemont, Jordi Turull, Jordi Sànchez y Josep Rull).

La finalidad es conocer cómo debe actuar el Parlament en la aplicación de la medida decretada por Llarena, con el objetivo de que las mayorías parlamentarias no se vean alteradas.

El informe lo había pedido PSC-Units y la iniciativa ha sido secundada por el resto de grupos durante la reunión de la Mesa, momento en el que se ha conocido la decisión de la Audiencia territorial de Schleswig-Holstein (Alemania) de extraditar a España al expresidente catalán Carles Puigdemont solo por un delito de malversación de fondos, y no por rebelión.

El actual presidente catalán, Quim Torra, ha conocido la noticia en el transcurso de su visita a los exconsellers Jordi Turull, Josep Rull y Joaquim Forn en la prisión de Lledoners (Barcelona), y, a la salida de las instalaciones, se ha reafirmado en que no quiere que los diputados procesados renuncien al acta pese a la resolución de Llarena.

"Ayer dije que no pensaba pedir la renuncia de ninguno de los diputados con los que hoy me he entrevistado", pero es que "además ellos me han dicho que no pensaban renunciar, cosa que les agradezco que digan y, sobre todo, que lo digan hoy", ha indicado Torra, tras conocer el fallo de la justicia alemana.

Una resolución que JxCat ve como un "revés" a Llarena, según ha expresado el portavoz adjunto del grupo, Eduard Pujol, quien ha dejado claro que no van a "suspender ni a sustituir" a los diputados.

En una rueda de prensa en el Parlament, ha alegado que "la acusación de rebelión no se puede mantener" tras el fallo de la justicia alemana, así que ha avisado: "No entraremos en este juego".

JxCat ha prometido ser "firmes" en este asunto, en el que quieren actuar de forma coordinada con ERC, y ha descartado que su posición sea contradictoria con pedir un informe a los letrados del Parlament, porque creen que les darán la razón.

El vicepresidente catalán y adjunto a la presidencia de ERC, Pere Aragonès, ha considerado en Madrid que, tras la resolución en Alemania, "hoy ha quedado claro que la rebelión debe caer del procedimiento judicial", una acusación que, ha recordado, permite al Supremo suspender a diputados, por lo que ha exigido a Llarena que haga una "revisión" de la instrucción.

La CUP ha llamado directamente a "no acatar" la resolución de Llarena y ha reclamado "desplegar todos los instrumentos del Parlament para que los electos puedan seguir defendiendo sus derechos", según ha dicho la parlamentaria Natàlia Sànchez.

Los soberanistas defienden que la última palabra sobre la suspensión la debe tener el pleno del Parlament -con mayoría independentista-, pero el portavoz de Ciudadanos, Carlos Carrizosa, ha remarcado en cambio que la Cámara catalana "no puede votar si se acata o no una resolución judicial", ya que "hay que cumplirla".

El portavoz adjunto del PSC-Units en el Parlament, Ferran Pedret, ha opinado que este asunto requiere "prudencia", por lo que la petición del informe a los letrados es "razonable y necesario".

Por su parte, la portavoz de Catalunya En Comú-Podem, Elisenda Alamany, ha afirmado que "no se puede dar una suspensión automática de los derechos políticos de los diputados".

A la espera de lo que diga el informe de los letrados, el secretario general del PP Catalán y diputado en el Parlament, Santi Rodríguez, ha avisado de que los diputados acusados de rebelión están "suspendidos y no pueden ejercer un voto delegado".

Precisamente, la Mesa del Parlament ha designado hoy un nuevo letrado mayor, cargo para el que se ha elegido al abogado, jurista y exdiputado de ERC, Joan Ridao, lo que ha cosechado las críticas de Cs, PSC y PPC por su vinculación con el partido republicano.