Maestre acusa al PP de defender los intereses privados y no los generales en la Funeraria

Madrid, 13 jul (EFE).- La portavoz del Gobierno del Ayuntamiento de Madrid, Rita Maestre, ha acusado hoy al PP de defender los intereses del exsocio privado de la Funeraria, ahora remunicipalizada, en lugar de proteger el interés general de los madrileños algo que ha calificado de "preocupante".

La concejal de Ahora Madrid ha hecho estas aseveraciones durante la comisión municipal de Participación Ciudadana, Transparencia y Gobierno Abierto, respondiendo al PP, que le ha acusado de mentir al negar que exista una sentencia que obliga al Consistorio a abonar dividendos al socio privado, como publicó un medio de comunicación.

Este titular era "francamente incorrecto sino falso directamente", ha defendido Maestre, quien ha detallado que lo que existe es una sentencia que anula un acuerdo y "por tanto admite parcialmente la demanda del socio privado pero rechaza de forma explícita la petición de dividendos (...) y se declara como no competente para proceder a ese reparto".

La portavoz se ha defendido así de las acusaciones del edil del PP Luis Miguel Boto, quien ha dicho que Maestre se ha está acostumbrando a "insultar" y "desviar el tema" ante preguntas de la prensa y le ha aconsejado que no lo haga ya que "el correcto funcionamiento de la democracia exige proteger la verdad de los hechos".

Tras agradecer desde la ironía el "textito de filosofía, coaching y consejos" de Boto, la portavoz del Gobierno de Manuela Carmena ha considerado que lo preocupante es que los ediles del PP actúen como "portavoces del lobby privado" y en el conflicto abierto con la anterior adjudicataria defienden a la empresa privada, que gestionó "bastante mal".

"Durante esos años que gobernaron no fiscalizaron lo que hacía la empresa privada, eso sí, pagarles sí. Ahora en la oposición hacen de portavoz del socio privado (...) Le pido que sea portavoz de los madrileños, de una u otra ideología no de una empresa privada que legítimamente busca sus beneficios pero que espero que no tenga para eso partidos políticos", ha zanjado Maestre.