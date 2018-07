Aguado (Cs) pide que alcalde de Arroyomolinos dimita antes de ser expulsado

Madrid, 13 jul (EFE).- El portavoz de Ciudadanos (Cs) en la Asamblea de Madrid, Ignacio Aguado, ha vuelto a pedir hoy al alcalde de Arroyomolinos, Carlos Ruipérez, también de Cs, que "dimita antes de ser expulsado por el partido", después de que fuera detenido la pasada semana en el marco de operación Enredadera.

El portavoz ha explicado que Ruipérez "está suspendido de militancia y todavía hay tiempo de que presente documentación al partido. Si no lo hace, el expediente de expulsión seguirá su curso y será expulsado".

Aguado espera "no tener que llegar a eso y que él presente su dimisión. Es bueno para todos: para él, para la imagen de Arroyomolinos, para la imagen de regeneración que todos queremos impulsar", ha dicho tras ser preguntado al respecto.

"A pesar de no estar imputado formalmente, es un gesto que le honraría y eso es lo que le vuelvo a pedir: que dimita, dé un paso a un lado y que se defienda como mejor considere ante los tribunales", ha añadido.

A juicio de Aguado, su partido ha reaccionado "con contundencia, primero suspendiéndolo de militancia y luego tramitando un expediente de expulsión". A partir de ahí, hay que "dejar que se cumplan los plazos" para tomar una decisión.

"No hay pensado nada más", según Aguado, y habrá expulsión si Ruipérez no dimite. "Nuestra voluntad es firme: si no dimite él, será expulsado por una cuestión de principios y de respeto a nuestro código ético y a nuestra forma de entender la política", ha continuado.

Así lo ha manifestado tras ser preguntado por la moción de censura que el PP de Arroyomolinos ha anunciado que presentará el lunes si en un plazo de 48 horas el alcalde no deja el cargo.

Aguado ha hecho estas declaraciones tras reunirse hoy con los secretarios generales de CCOO y UGT, Jaime Cedrún y Luis Miguel López Reillo, respectivamente, en la Asamblea de Madrid.