PP de Arroyomolinos presentará una moción de censura si el alcalde no dimite

Arroyomolinos, 13 jul (EFE).- El PP de Arroyomolinos ha anunciado que si en un plazo de 48 horas el alcalde, Carlos Ruipérez (Cs), no presenta su dimisión "iniciará los trámites para presentar una moción de censura que devuelva la estabilidad al municipio y la tranquilidad a sus vecinos".

Desde el PP aseguran en un comunicado que ni las ejecutivas de Cs, PSOE y PIArr, que gobiernan en coalición en el municipio, ni sus concejales "están aportando ninguna solución a la situación de caos en la que el alcalde ha sumido a Arroyomolinos", después de que fuera detenido la pasada semana en el marco de operación Enredadera.

"Ciudadanos presentó un candidato a alcalde que ahora no termina de expulsar, el alcalde no se decide a dimitir, el PSOE quiere romper el pacto pero es el propio PSOE quien está roto y los independientes del PIArr sólo esperan no perder sus puestos", afirman desde el PP, que creen que "esto no puede seguir así".

La portavoz del PP de Arroyomolinos, Ana Millán, ha añadido que en que "el desgobierno municipal ha dado un paso más", ya que este jueves han conocido que otro de los concejales socialistas, el de Educación, Juan Carlos García, ha decidido abandonar su partido y sumarse al grupo de concejales no adscritos.

García sigue de esta manera los pasos del concejal de Hacienda, José Vicente Gil, que hace dos semanas también anunció el abandono de su militancia en el PSOE, aunque ha decidido continuar en el Gobierno municipal desoyendo a su ejecutiva regional, que esta semana había dado por roto el pacto de gobierno.

"Viendo el desastre que ha provocado el Gobierno municipal de Cs, quizás la lista que ganó las elecciones en 2015 y que no pudo gobernar entonces, tenga que asumir ahora la responsabilidad de gestionar Arroyomolinos hasta que los vecinos puedan expresarse de nuevo en las urnas dentro de tan solo 10 meses", ha concluido Millán.