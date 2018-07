CAF destaca el papel de las infraestructuras para el bienestar de los más pobres

Madrid, 16 jul (EFE).- El presidente de CAF, Luis Carranza, mostró hoy el compromiso de esta organización con el desarrollo económico y el bienestar de los más pobres de Latinoamérica y destacó el papel que tiene el desarrollo de las infraestructuras.

"Las infraestructuras son fundamentales no solo para el crecimiento económico, sino también para mejorar los ingresos y el bienestar de los más pobres de nuestra región", afirmó Carranza en la apertura de la Conferencia que CAF convocó hoy en Madrid para debatir el papel de las infraestructuras para la integración de América Latina.

El presidente ejecutivo de CAF-Banco de Desarrollo de América Latina recordó que el 5% de la población de la región no tiene electricidad, hasta 288 millones de personas que no tienen internet y 27 millones que no tienen agua, por lo que el compromiso de CAF es apoyar a los Gobiernos con los instrumentos necesarios para resolver esta situación.

A lo largo del día, ministros y responsables de Economía, Finanzas y Planificación de Bolivia, Colombia, España, Paraguay, Perú y Uruguay compartirán experiencias con representantes del sector privado y analizarán propuestas para avanzar en alianzas público privadas para impulsar las infraestructuras en Latinoamérica.

Esta es la primera conferencia anual de CAF-Banco de Desarrollo de América Latina en España y su intención es comenzar un espacio permanente de diálogo y discusión sobre temas relevantes para la región, comenzando con las infraestructuras.

Según CAF, una de las prioridades para América Latina y el Caribe es impulsar las inversiones en infraestructuras de calidad y sostenibles, para mejorar la productividad y consolidar el desarrollo social.