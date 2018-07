Trump dice que confía en la inteligencia de EE.UU. tras desautorizarla ante Putin

Washington, 16 jul (EFE).- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró hoy que tiene una "gran confianza" en los servicios de inteligencia del país, poco después de desautorizar a las agencias de espionaje estadounidenses en una rueda de prensa conjunta con su homólogo ruso, Vladímir Putin.

"Como he dicho hoy y muchas veces anteriormente: 'Tengo una GRAN confianza en MI gente de inteligencia'. Sin embargo, también me doy cuenta de que para poder construir un futuro más brillante, no podemos centrarnos exclusivamente en el pasado", sostuvo el mandatario en un mensaje publicado en su cuenta personal de Twitter.

Trump defendió, además, en su tuit que, al tratarse de "las dos mayores potencias nucleares", Washington y Moscú deben llevarse "bien".

Con este breve mensaje, el mandatario de EE.UU. quiso acallar las críticas surgidas después de que en una conferencia de prensa conjunta con Putin hoy en Helsinki pusiera en duda las conclusiones de sus servicios de espionaje, que aseguran que el Kremlin medró en las pasadas elecciones presidenciales.

Desde hace meses las principales agencias de inteligencia, incluidas la CIA y el FBI, dicen que poseen pruebas de que Rusia interfirió en los comicios de 2016, aunque descartan que su actuación influyera en el resultado final, que permitió a Trump instalarse en la Casa Blanca.

A pesar de estos informes, Trump señaló hoy en su comparecencia ante la prensa que no veía "ninguna razón" por la que Rusia hubiera querido intervenir en el proceso electoral y aseguró que, con su "contundente" negativa, Putin le había convencido de su inocencia, durante la cumbre que ambos mantuvieron este lunes en Helsinki.

Ese respaldo de Trump a Putin le ha valido al presidente estadounidense un sinfín de críticas dentro del país, entre ellas las de dos exdirectores de la CIA, Michael Hayden (2006-2009) y John Brennan (2013-2017), y la del jefe de la Cámara de los Representantes, el republicano Paul Ryan.

Asimismo, el director nacional de Inteligencia, Dan Coats, reivindicó en un comunicado el trabajo de las agencias de espionaje, y reiteró su convicción de que el Kremlin interfirió en los comicios y que continúa intentado socavar la democracia del país.