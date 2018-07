ERC advierte a Sánchez de que no le votará nada si intenta "tomarles el pelo"

Madrid, 17 jul (EFE).- El portavoz de ERC en el Congreso, Joan Tardà, ha advertido hoy al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que no le va votar ninguna iniciativa a favor si lo que pretende es "tomarles el pelo" y no hacer políticas de izquierdas, entre ellas dejar de negar la posibilidad de un referéndum en Cataluña.

Durante su réplica a la comparecencia del presidente Pedro Sánchez para explicar su plan de Gobierno, Tardà ha avisado de que si el Ejecutivo pretende volver a aplicar en Cataluña la solución de 2014 de "negación del referéndum" condenará a los independentistas catalanes a volver a "desobedecer".

Con esta premisa de negar la posibilidad de un referéndum negociado, "no solo no nos encontraremos, sino que no habrá solución para el conflicto actual", ha constado Tardà, quien ha augurado que esta actitud volverá a provocar "los mismos efectos" que llevaron al conflicto actual, con el 1-O.

Ha recordado que los votos de la formación republicana catalana han servido para echar al anterior presidente, y ahora si Sánchez hacer realmente políticas de izquierda los tendrá de apoyo.

"Ahí nos va a encontrar, pero no les votaremos nada si lo que pretenden en volvernos a engañar", ha advertido, tras la que ha enumerado diversos ámbitos en los que considera que el PSOE se ha dedicado a realizar un "maquillaje" de las políticas, como en la memoria histórica o ante la "corrupción de la Casa Real".

Un cuestión, esta última, en el que "la porquería rebosa" y sobre la que ha recriminado al PSOE que siempre ha ido "conjuntamente" con el PP para "esconderla".

Pero Tardà también ha reiterado sus reclamaciones para solucionar el conflicto catalán y, en este sentido, ha advertido de que "basta ya de el 'a por ellos' judicial liderado por el magistrado Llanera" que, a su juicio, se inspira en la "venganza", y ha vuelto a a reclamar "libertad para los presos políticos".

Tanto sobre el conflicto de Cataluña como en referencia a las políticas de izquierda, Tardà ha asegurado que ERC estará "atento" a lo que Sánchez piensa hacer en los próximos días, en los que le ha pedido que se comprometa también en la lucha contra la vulneración de los derechos humanos a nivel internacional, entre otras cuestiones.