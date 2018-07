Torrent no convocará ningún pleno si no hay un acuerdo que mantenga las mayorías

Barcelona, 18 jul (EFE).- El presidente del Parlament, Roger Torrent, no convocará ningún pleno de la Cámara catalana si no hay antes un acuerdo que sea efectivo y que permita mantener las mayorías parlamentarias actuales, según han explicado fuentes de la Presidencia del Parlament.

El pleno del Parlament que se debía celebrar hoy y mañana ha tenido que desconvocarse ante el desacuerdo en el seno de la Mesa de la cámara entre Junts per Catalunya y ERC sobre cómo aplicar la suspensión de los diputados procesados por parte del Tribunal Supremo.

JxCat ha acusado al presidente del Parlament, Roger Torrent, de desdecirse del acuerdo que, según su versión, se había alcanzado con ERC para sustituir temporalmente a los diputados suspendidos, salvo a Carles Puigdemont, que debía quedar al margen de esta medida; un acuerdo, no obstante, que tanto ERC como el propio Torrent han desmentido rotundamente tras desconvocarse el pleno.

Fuentes de la Presidencia del Parlament han negado en efecto que existiera ese acuerdo entre JxCat y ERC antes de la reunión de la Mesa del Parlament de esta mañana.

Según han dejado claro dichas fuentes, Torrent no convocará ningún pleno hasta que no haya un acuerdo que se base en dos premisas: que ese acuerdo sea efectivo, y no simbólico, y que permita mantener las mayorías en el Parlament surgidas de las elecciones del 21 de diciembre.

De hecho, en esa misma línea, otras fuentes parlamentarias han advertido de que la propuesta de JxCat de dar un trato diferencial a Puigdemont -es decir, que no fuera sustituido en sus funciones por otro diputado- era simplemente un "gesto" con el que en realidad se estaba poniendo en riesgo la propia acta de diputado del expresidente catalán, si las votaciones que se debían producir hoy hubieran sido impugnadas después ante el Tribunal Constitucional.

Lo que no se contempla por ahora es reformar el reglamento del Parlament para introducir la figura del diputado "sustituto", una reforma que dichas fuentes parlamentarias no ven necesaria, recordando que el propio juez del Supremo Pablo Llarena ya dejó la puerta abierta en su auto a que el Parlament pudiera nombrar temporalmente esos diputados sustitutos.