Asociación de Amigos ve irresponsable y autoritario expropiar la casa de Aleixandre

Madrid, 18 jul (EFE).- La Asociación de Amigos de Vicente Aleixandre ha rechazado hoy la expropiación de Velintonia, la casa en la que vivió el poeta, por parte del Ayuntamiento de Madrid, que considera "un acto innecesario e irresponsable más propio de regímenes autoritarios que de países democráticos".

Esta asociación, que promueve la protección de este inmueble, ha emitido un comunicado donde rechaza el plan municipal para expropiar la casa por tres millones de euros y crear en ella un centro de interpretación de la poesía, anunciado hoy por el delegado de Desarrollo Urbano Sostenible, José Manuel Calvo.

"Nos mostramos totalmente en desacuerdo con esta propuesta, planteada sin que haya mediado ningún tipo de comunicación ni con la Asociación de Amigos de Vicente Aleixandre, ni con los herederos de la casa, ni con las otras administraciones", afirma esta organización.

Esta asociación acusa al Gobierno de Manuela Carmena de ningunearles y de no haber visitado hasta la fecha Velintonia y ve "una falta de respecto" que este inmueble pueda ser un "centro alternativo".

"La casa de Vicente Aleixandre tiene que ser la casa de la poesía, no puede ni debe ser otra cosa", afirma esta asociación que añade que quien no entiende el "grito" para salvar "la casa de la poesía", no entienden "ni lo que significa Velintonia en la historia de la literatura española del siglo XX, ni lo que representa Vicente Aleixandre en la poesía".

Consideran asimismo que los planes municipales supondrían la "destrucción del alma y el espíritu de Velintonia".

El Ayuntamiento de Madrid pretende adquirir el inmueble tras modificar el planeamiento urbanístico para que pase de tener uso residencial a dotacional -un trámite que requiere modificar el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU)- y en caso de no acordar un precio con los herederos pasará a expropiar Velintonia.

Esta es la fórmula hallada por el Ayuntamiento para incrementar la protección del inmueble, que por sus características no puede ser clasificado como Bien de Interés Cultural como pidieron artistas, intelectuales y la Asociación de Amigos.

Aleixandre vivió en su casa de la antigua calle de Velintonia, que actualmente lleva el nombre de este premio nobel, desde 1927 hasta su muerte en 1984 y por ella pasaron cinco generaciones de poetas como Miguel Hernández, García Lorca, Rafael Alberti, Pablo Neruda, Luis Cernuda, Dámaso Alonso, Claudio Rodríguez y Jaime Gil de Biedma.