Maragall ve al Govern cohesionado aunque pide a JxCat evitar las descalificaciones

Barcelona, 18 jul (EFE).- El conseller de Acción Exterior, Ernest Maragall, ha asegurado hoy que las diferencias de criterio evidenciadas hoy en el Parlament entre las fuerzas independentistas "no ponen en riesgo el Govern", si bien ha pedido a JxCat "que abandone el terreno de las descalificaciones".

En unas declaraciones realizadas esta tarde en los pasillos del Parlament, el conseller de Acción Exterior y diputado de ERC ha lamentado que la falta de acuerdo dentro de la Mesa haya obligado a suspender el pleno, pero ha considerado que "no hay riesgo de falta de cohesión dentro del Govern".

"Todos sabemos lo que tenemos entre manos -ha afirmado-, y que el proyecto de construcción de una república no acaba con una votación o un pleno determinado, por lo que creo sinceramente que la unidad y fortaleza del Govern no está en riesgo y que esto se demostrará a partir de mañana mismo, espero".

Ernest Maragall ha hecho un llamamiento a JxCat, sin embargo, para que resuelva "sus diferencias internas" que han provocado que en la Mesa sus dos representantes hayan votado distinto, "y, sobre todo, para que abandone el terreno de las descalificaciones y de la utilización de posiciones de partido".

El conseller de Acción Exterior ha señalado que el desacuerdo obedece "a una circunstancia puntual, no digo que sea menor, pero sí puntual".

Ha admitido, no obstante, que no han dado "precisamente una buena imagen teniendo que desconvocar un pleno que ya estaba en marcha", y ha dicho que le entristece que "no haya tirado adelante el debate monográfico que legítimamente ha planteado Ciudadanos (Cs) sobre la convivencia".

"Espero -y esto lo digo sinceramente- que podamos celebrar pronto este debate porque era una oportunidad para todos poder debatir qué quiere decir convivencia y libertad en nuestro país".

Sobre el trasfondo que ha provocado el desacuerdo entre las fuerzas independentistas, Ernest Maragall ha apuntado que todos deben ser conscientes "de que encima de la mesa había, y hay, propuestas inteligentes para poder resolver la cuestión".

"Estas propuestas buscan respetar los derechos de todos los diputados de esta cámara, en igualdad de condiciones -ha subrayado-, y yo creo que se merecen ser consideradas".

"Hay que ponerse a trabajar, porque un país necesita un Parlamento fuerte, una mayoría parlamentaria que explicite los proyectos a medio y largo plazo para tirar adelante el país, y un Govern que asuma sus responsabilidades".