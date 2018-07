Así colisionaron JxCat y ERC en el Parlamento catalán en la jornada más tensa

Barcelona, 18 jul (EFE).- Pasadas las ocho de la mañana, al despacho del vicepresidente primero del Parlamento catalán, Josep Costa, fueron llegando los protagonistas de lo que tenía que ser un encuentro clave para desencallar el acuerdo entre JxCat y ERC sobre la sustitución temporal de los diputados suspendidos por el Supremo.

Por parte de ERC, acudían el presidente del Parlamento autonómico, Roger Torrent, su jefe de gabinete adjunto, Oriol Sagrera, y la secretaria cuarta de la cámara catalana, Adriana Delgado; por parte de JxCat, estaban su portavoz, Albert Batet, la consejera de la Presidencia, Elsa Artadi, el secretario primero de la Mesa, Eusebi Campdepadrós, además del propio Costa.

Las versiones que ofrecen ambas partes sobre lo ocurrido difieren de entrada en cuanto a lo que se iba a tratar: mientras fuentes de JxCat alegan que ya había un "principio de acuerdo" forjado el día anterior entre Artadi y el vicepresidente del Gobierno catalán y adjunto a la presidencia de ERC, Pere Aragonès, desde las filas republicanas se asegura que tal acuerdo no existía en absoluto y que por eso se había convocado una reunión a las ocho de la mañana, antes de que a las nueve se reuniera la Mesa para tomar una decisión definitiva.

El "principio de acuerdo", según fuentes de JxCat, consistía en dejar a Carles Puigdemont al margen de las sustituciones temporales de los diputados presos y traspasar su caso a la Comisión del Estatuto de los Diputados para que analizara la cuestión, con el fin de ganar tiempo hasta pasado el verano, cuando la situación judicial del expresidente catalán ya se habrá clarificado.

Sea como sea, en esta reunión a primera hora, Torrent plantea una solución que pasa por aplicar la fórmula sugerida por los letrados, para sustituir temporalmente a los diputados suspendidos.

Según ERC, Campdepadrós manifiesta su predisposición a apoyar la propuesta, pero no así Costa, que rechaza lo que JxCat considera una "maniobra" de última hora de Torrent.

Según las diversas fuentes consultadas, al salir de esa reunión sin acuerdo, se produce una conversación en los pasillos del Parlamento, antes de que se reúna la Mesa, para intentar hilvanar una fórmula que haga posible un consenso 'in extremis'.

Sobre las 09.10 horas, Aragonès, Artadi, Campdepadrós y el presidente del grupo parlamentario de ERC, Sergi Sabrià, entre otros, esbozan una solución que, según fuentes republicanas, pasaría por aplicar la sustitución a los seis diputados suspendidos por el Supremo, con la diferencia de que Puigdemont no delegaría su voto en ningún otro diputado, para preservar su singularidad.

La idea, sin embargo, se estrella contra la negativa de Costa, a quien desde ERC se identifica como principal "escollo" para el acuerdo, aunque desde JxCat se apunta que el vicepresidente primero del Parlamento actuó siempre a instancias del propio presidente de la Generalitat, Quim Torra.

En los pasillos del Parlamento, la tensión queda reflejada en las conversaciones informales que mantienen portavoces de los grupos: desde ERC dejan claro que no admitirán distingos entre "diputados de primera y diputados de segunda" ni tratos de favor a Puigdemont, mientras que en JxCat argumentan que la situación judicial del expresidente es distinta a la de los presos y debe tratarse como tal.

La reunión de la Mesa, que se inicia sobre las 9.20 y se alarga cerca de dos horas y media -con recesos incluidos, uno de ellos aprovechado por Torra para reunirse con Costa-, no sirve para desencallar la situación.

En un momento del debate, el secretario general del Parlamento autonómico, Xavier Muro, llega incluso a advertir a los miembros de la Mesa de que la propuesta de dar un trato diferenciado a Puigdemont podía hacer "peligrar" los acuerdos del pleno, y que si se decidía suspender a los diputados debía ser a todos "en bloque".

En el punto culminante de la reunión, Torrent somete a votación su propuesta de sustitución temporal de los diputados suspendidos.

La propuesta cuenta con tres votos a favor -dos de ERC y uno del PSC- y tres en contra -el de Josep Costa y los dos de Ciudadanos-, mientras que el otro diputado de JxCat en la Mesa, Campdepadrós, se abstiene, por lo que la iniciativa no prospera.

Al salir de la reunión, y ante el revuelo generado, Campdepadrós argumenta que en realidad el voto diferenciado entre él y Costa estaba acordado de antemano entre ellos, para así provocar un empate a tres en la Mesa y forzar la suspensión del pleno, con el fin de poder negociar una propuesta alternativa a la planteada por Torrent.

Diversas fuentes consultadas, no obstante, puntualizan que en las últimas horas hay debate interno en las filas de JxCat sobre qué postura adoptar, y precisamente Costa y Campdepadrós mantienen posicionamientos matizados.

De hecho, según fuentes presentes en la reunión, Campdepadrós expresa su visto bueno a la solución planteada por Torrent, pero pide emitir un voto particular para matizar que Puigdemont no debería verse afectado por esta medida, un planteamiento que no acaban de entender los letrados presentes.

Según las fuentes citadas, después de que Costa le muestre un mensaje en su móvil, Campdepadrós aclara que su voto no puede ser contado con los tres de ERC y PSC, sino como una abstención, por lo que la votación acaba en empate.

Artadi y Aragonès -a quien JxCat identifican como la persona de ERC que intenta "poner paz"- mantienen una conversación en uno de los sofás del Salón de los Pasos Perdidos, pero el acuerdo no cristaliza y el pleno queda desconvocado.

La sensación de choque sin precedentes entre los dos socios del Gobierno catalán se instala definitivamente en el Parlamento autonómico, pero para tratar de minimizar el alcance de la colisión se produce una nueva reunión, esta vez en el despacho de Torra.

Torra y Aragonès, junto a algunos de sus colaboradores, convienen no azuzar más el fuego y rebajar el tono en las ruedas de prensa que JxCat y ERC habían convocado al mediodía para explicar su versión.

Sin embargo, el cruce de acusaciones entre ambos socios independentistas, lejos de relajarse, adquiere aún más virulencia en la sala de prensa del Parlamento catalán.

Tras este nuevo pico de tensión, según las fuentes consultadas, Torra y Aragonès vuelven a conversar para insistir en la necesidad de reconducir la crisis y, en todo caso, evitar que tenga repercusión en el funcionamiento del Gobierno catalán.