Garrido dice que Casado es una persona "enormemente querida" en Madrid

Madrid, 19 jul (EFE).- El presidente regional, Ángel Garrido, ha dicho hoy que Pablo Casado -de quien es amigo "desde hace muchos años"- es "una persona enormemente querida" en Madrid, aunque ha señalado que tanto este candidato como su única rival, Soraya Sáenz de Santamaría, "podrían hacer muy buen papel" al frente del PP.

Casado y Sáenz de Santamaría son los dos candidatos a relevar a Mariano Rajoy como presidente del PP en el congreso que tendrá lugar los días 20 y 21 de julio.

"Para mí estos dos candidatos son estupendos, los dos de Madrid. Soy presidente de la Comunidad de Madrid y me parecen bien los dos, los dos tienen muchas cosas buenas y cualquiera de ellos lo va a hacer especialmente bien no solamente con el PP en España sino también con Madrid", ha declarado preguntado sobre este asunto tras una reunión con representantes de la educación concertada.

Garrido ha destacado que Casado tiene "una implantación regional muy importante" y es "una persona enormemente querida" en Madrid.

"Eso es una evidencia, lo sé porque soy amigo de él desde hace muchos años", ha añadido.

Con todo, ha recalcado que "cualquiera de los dos" candidatos "podría hacer un muy buen papel para España" como presidente del PP y ha asegurado que ambos le "gustan".

Asimismo, ha agradecido que pueda permitirse el "lujo" de no tener que decantarse públicamente por ninguno de ellos al no tener cargo orgánico, aunque ha recordado que en su día apostó por María Dolores de Cospedal, que fue una de las aspirantes que no superó la primera fase de las elecciones primarias.

"Soy presidente de la Comunidad de Madrid, no tengo necesidad de posicionarme como me pedirían mis afiliados si fuera el presidente de una sede o una provincia", ha sostenido.