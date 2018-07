Hidalgo afirma que el aumento del déficit "no es ni positivo ni beneficioso"

Madrid, 20 jul (EFE).- La consejera de Hacienda de la Comunidad de Madrid, Engracia Hidalgo, ha afirmado que el aumento de dos décimas de déficit para las comunidades autónomas no es "ni positivo ni beneficioso" para la región, al tiempo que ha criticado que el Gobierno socialista haya creado "expectativas que no pueden ser cumplidas" si, a su vez, no hay una modificación de la regla de gasto.

Así lo ha manifestado tras la reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF), la primera del Gobierno socialista, en la que se ha aumentado el tope de déficit autonómico en dos décimas para el año 2019, hasta el 0,3 por ciento, y se ha acordado la creación de un grupo de trabajo para la coordinación de la tributación propia de las autonomías.

Estos nuevos objetivos de estabilidad para el próximo año se han aprobado con el voto a favor de las autonomías gobernadas por el PSOE, excepto la Comunidad Valenciana, que se ha abstenido, y la oposición de las de todas las del PP y Canarias.

La consejera madrileña también ha indicado que las expectativas en cuanto un cambio en los próximos dos años en el sistema de financiación autonómica han quedado "un poco frustradas".

Hidalgo ha explicado que la Comunidad de Madrid seguirá recibiendo "224 euros menos por persona para la financiación de los servicios públicos que la media de las comunidades autónomas" y ha subrayado que la madrileña es la región que más aporta a la solidaridad.

Tras anunciar que continuarán reclamando una modificación de la financiación autonómica, Hidalgo ha apuntado que se debe tener en cuenta que las comunidades autónomas, la de Madrid entre ellas, que no han recurrido al Fondo de Liquidez Autonómico (FLA) y que se han financiado gracias a los mercados necesitan "un trato de equidad".