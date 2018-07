Rajoy, en su despedida: "Me aparto pero no me voy"

Madrid, 20 jul (EFE).- El presidente del PP, Mariano Rajoy, ha asegurado hoy, en la recta final del discurso de su despedida, que se va como líder, pero que eso no significa que abandone el partido. "Me aparto, pero no me voy", ha aseverado, tras puntualizar que espera que se interprete "bien" esta afirmación.

En esta última intervención, Rajoy querido dejar claro también que, por supuesto, será "leal" y ha apostillado: "Todos sabéis que yo sé lo que es ser leal", en estos días en los que tanto se han reprochado por parte del partido las críticas que ha tenido el expresidente José María Aznar hacia su gestión.

Rajoy ha explicado que no podría irse del partido porque se ha dejado "mucho más de media vida" en él, por lo que seguirá en el PP aportando lo que se le pida desde esta formación política, pero "lejos de los focos y de la primera línea" de la política.