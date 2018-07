Israel lanza una operación militar a gran escala contra Hamás en Gaza

Jerusalén, 20 jul (EFE).- La aviación israelí comenzó hoy una operación militar a gran escala en la Franja de Gaza, informó el Ejército en un comunicado.

Las fuerzas de seguridad palestinas y los medios locales informaron también de sucesivas explosiones en barrios de la Ciudad de Gaza en una nueva escalada de tensión.

Durante la tarde, la aviación israelí bombardeó puestos militares a lo largo de la Franja, en los que murieron tres militantes del brazo armado del movimiento islamista Hamás, las Brigadas Qasam

"Tras el grave tiroteo contra soldados de esta tarde, el Ejército israelí está llevando a cabo un ataque masivo en varias localidades", indico en la nota.

Poco después del inicio de la operación, las milicias palestinas lanzaron tres proyectiles hacia Israel, dos de ellos detectados por el sistema antimisiles Cúpula de Hierro, que hicieron sonar las alarmas en los consejos regionales de Shaar Hanegev y Sdot Negev.

"El Ejército ve el ataque de hoy y la actividad hostil orquestada por Hamás durante los últimos meses con suma gravedad. Hamás eligió escalar la situación de seguridad y asumirá las consecuencias de sus acciones", advirtió.

Además, añadió que las tropas están en "alerta máxima y continuarán operando para garantizar la seguridad de los civiles israelíes".

El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, acudió a la sede central del Ejército en Tel Aviv para mantener una reunión de seguridad de emergencia, informaron los medios locales.

El Ministro de Defensa israelí, Avigdor Lieberman, responsabilizó esta mañana a Hamás de estar forzando a Israel a una "operación a gran escala dolorosa".

El enviado especial de las ONU para Oriente Medio, Nickolay Mladenov instó en su cuenta de la red social Twitter rebajar la tensión.

"Todo el mundo en Gaza necesita dar un paso atrás desde el borde. No la próxima semana, no mañana, ¡ahora mismo! Aquellos que quieren incitar a palestinos e israelíes para otra guerra no deben triunfar", escribir.

Este nuevo aumento de la tensión se produce una semana después de la peor escalada vivida desde la operación militar de 2014, cuando el pasado sábado las milicias palestinas lanzaron doscientos proyectiles desde Gaza hacia Israel, que respondió con una operación militar de 24 horas.