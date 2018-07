Sáenz de Santamaría buscará hasta el final la unidad y espera que Casado reflexione

Madrid, 20 jul (EFE).- La candidata a presidir el PP Soraya Sáenz de Santamaría ha asegurado que va a trabajar hasta el final por lograr la unidad con Pablo Casado ante la votación de mañana y ha confiado en que todos, y especialmente su competidor por el cargo, reflexionen tras las palabras de hoy de Mariano Rajoy.

Sáenz de Santamaría ha hecho estas consideraciones en declaraciones a los periodistas tras el discurso de despedida de Rajoy como líder del PP y que ha dicho que ha sido muy emotivo para los que han trabajado muchos años junto a él.

"Era una despedida, pero espero que sea un punto y seguido y, como decía él 'me aparto pero no me voy', tengamos siempre su referencia en el horizonte", ha añadido.

Al plantearle qué le ha parecido el llamamiento a la responsabilidad del aún presidente del partido, ha insistido en sus elogios hacia él porque cree que siempre ha antepuesto los intereses de España y se ha ido de la política de una manera "impecable".

Respecto a la posibilidad de que interprete como un apoyo a su candidatura la reivindicación de Rajoy sobre la gestión en Cataluña, se ha limitado a recalcar que el presidente popular ha hecho un balance de su vida política y de su trabajo.

"Ha hecho muchas cosas por este país, para que sea un país fuerte, unido, que crezca y que cree empleo. Deja un país mucho mejor que el que se encontró en 2011 y hay que reconocérselo", ha insistido.

Sáenz de Santamaría ha asegurado que se encuentra tranquila ante la votación de mañana y acude al congreso "con mucha fuerza" porque los afiliados ya la votaron mayoritariamente.

"Eso me da muchísimas ganas para mañana, para luchar y trabajar por este partido", ha resaltado.

En lo que resta de tiempo hasta la presentación de las candidaturas (cuyo plazo termina mañana a las 09:00 horas) ha asegurado que va a trabajar "hasta el final" para intentar una candidatura única con Casado.

Ha explicado que ambos han hablado cuando se han sentado en el plenario del congreso, separados tan solo por un asiento ocupado parte del tiempo por Ana Pastor y otra por Luis de Grandes, y ha confiado en que esta noche lo vuelvan a hacer.

"Le he dicho que estoy aquí", ha añadido para comentar después ante la pregunta de si se reunirá con él en las próximas horas: "Si quiere, por supuestísimo que sí".

Y ha proseguido tras los discursos de hoy en el Congreso, entre ellos los de Rajoy y María Dolores de Cospedal: "Espero que esta noche hagamos todos, y especialmente Pablo, análisis de las frases de grandeza que hemos visto hoy en quienes nos han precedido en el uso de la palabra".

Uno de los dirigentes autonómicos del PP que apoya a Sáenz de Santamaría, el andaluz Juanma Moreno, se ha referido también en declaraciones a los periodistas a la llamada a la responsabilidad realizada por Rajoy.

Para él, es importante y oportuno que lo haya hecho porque cree que hay que tener responsabilidad a la hora de elegir.

"De lo que elijamos todos mañana depende el futuro del PP, y lo tenemos que hacer buscando el interés general del partido y de España.