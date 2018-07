El presidente de Colombia da la bienvenida al Congreso a exguerrilleros de la FARC

Bogotá, 20 jul (EFE).- El presidente colombiano, Juan Manuel Santos, dio hoy la bienvenida al Congreso de la República a los miembros de la antigua guerrilla de las FARC que por primera vez llegan al capitolio, al instalar la última legislatura como jefe de Estado.

"Señores congresistas del partido FARC: ahora que han dejado las armas, ahora que han aceptado aportar a la verdad y acogerse a la justicia transicional, ahora que han jurado respetar nuestra Constitución y las normas y principios de nuestra república, ¡bienvenidos a este templo de la democracia!", manifestó Santos a los exguerrilleros.

Santos instala hoy el periodo de sesiones del Congreso elegido el pasado 11 de marzo, del cual forman parte cinco senadores e igual número de Representantes a la Cámara designados por el partido político Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común (FARC) en virtud de lo pactado en el acuerdo de paz firmado en noviembre de 2016.

En su intervención, el mandatario, que entregará el poder el próximo 7 de agosto al presidente electo, Iván Duque, destacó que el Congreso que dictará las leyes por los próximos cuatro años "es un congreso multicolor, un congreso pluralista" con "un equilibrio entre las tendencias políticas de derecha, de centro y de izquierda, con todos sus matices".

"Aquí están, por primera vez, cinco senadores y cinco representantes del partido Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común, nacido de la desmovilización y desarme de las FARC", dijo Santos, quien añadió que hay que admitir que "a muchos no les gustará verlos en este escenario del debate y la civilidad".

"En mi caso -y estoy seguro de que así lo comparten millones de colombianos-, me llena de satisfacción que aquellos que por más de medio siglo combatieron con las armas al Estado y a sus instituciones, hoy se sometan a la Constitución y a las leyes de Colombia, como lo hacemos todos", expresó.

Esa y otras características "dan fe del buen momento de la democracia colombiana", dijo el jefe de Estado.

El presidente añadió que le "llena de esperanza saber que, bajo el compromiso de comparecer a la Justicia Especial para la Paz (...) los nuevos congresistas y miembros del partido FARC cumplirán la promesa que tantas veces ha expresado su líder Rodrigo Londoño: En adelante, su única arma será la palabra".

"Podemos no estar de acuerdo -y no lo estoy- con su ideología", dijo sobre la bancada de la FARC, "pero de eso es de lo que se trata la democracia: de resolver las diferencias mediante el debate de las ideas y no por la violencia", agregó.

La bancada de la FARC en el Senado la integran Iván Márquez, Pablo Catatumbo, Victoria Sandino, Carlos Lozada y Sandra Ramírez, mientras que en la Cámara las curules las ocuparán Byron Yepes, Jairo Quintero, Marco Calarcá, Sergio Marin y Olmedo Ruiz.