Sáenz de Santamaría: Ahora hay que integrar y trabajar juntos, y yo lo haré

Madrid, 21 jul (EFE).- Soraya Sáenz de Santamaría ha considerado hoy que después de que Pablo Casado haya sido elegido como nuevo líder del PP "ahora hay que integrar y hay que trabajar juntos. Y yo -ha precisado- lo voy a hacer".

Sáenz de Santamaría, en sus primeras declaraciones tras el triunfo de Casado en el XIX Congreso del PP, ha evitado sin embargo comentar si aceptaría ser su secretaria general.

"Yo no voy a aceptar nada hasta que no me lo propongan", ha resaltado antes de hacer hincapié en que ahora todos deben descansar y Casado tiene que "tomarse su tiempo".

De momento ha informado de que el nuevo presidente del PP no le ha emplazado a mantener alguna reunión.

Una vez concluido el Congreso ha insistido en que es momento de trabajar y de integrar y ella actuará en consecuencia.

"Yo me he presentado por mi partido y seguiré trabajando para lo que sea mejor para mi partido", ha asegurado.

Respecto al apoyo mayoritario de los compromisarios a Casado ha dicho que son las reglas y ella las respeta, y cree que lo importante es que el PP sea un partido "unido, fuerte y que cuida a su militancia".

En ese contexto, ha recordado que ella fue la más votada por los militantes y eso será algo que ha afirmado que llevará siempre en su corazón.

Además, se ha mostrado orgullosa de la campaña interna que ha realizado y en la que ha dicho que ningún compañero de partido ha podido sentirse ofendido.