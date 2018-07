Mas alerta al soberanismo del "veneno de desunión" y admite que falta fuerza

Barcelona, 22 jul (EFE).- El expresidente de la Generalitat Artur Mas ha alertado hoy de que solo el "veneno de la desunión" puede acabar "liquidando" el soberanismo, al que, pese a tener ya ganada la "batalla de las razones" y los argumentos, le "falta fuerza" para hacer efectiva la independencia.

En la clausura de la primera Asamblea Nacional del PDeCAT, en cuyos debates no ha participado, Mas ha subido al atril del auditorio del Palacio de Congresos de Cataluña para ofrecer una reflexión con ánimo de "ayudar y no molestar": "Si sirve, bien. Y si no, también", ha afirmado.

De entrada, Mas ha dejado claro que el problema del soberanismo no es su falta de argumentos, sino las dificultades para hacer realidad sus objetivos políticos.

"La razón ya la tenemos, no es una batalla de razones. Pero nos falta fuerza", ha reconocido el expresident, para quien es aquí donde hay que "poner el acento en estos próximos tiempos".

La "primera fuerza" del soberanismo, según Mas, es su "gente movilizada", la segunda son sus "líderes políticos dispuestos a jugársela y a hacer sacrificios personales" y la tercera es la "unidad", aunque "no siempre la hay, o no tanto como haría falta".

Para Mas, "la desunión es el veneno que puede liquidar el soberanismo", algo que no ha logrado "ni la represión" del Estado.

"Os ruego que lo tengáis siempre presente. La unidad no puede ser solo una pantalla para quedar bien, sino una actitud para hacer el bien que necesita el país", ha recalcado.

En un reproche velado a ERC, ha comentado que "es muy fácil hablar de unidad si después no se practica", y ha aludido al choque de esta semana entre JxCat y ERC en torno a la sustitución temporal de los diputados suspendidos por el Tribunal Supremo: "Lo hemos visto en los últimos días, y no me refiero a esta asamblea".

"En circunstancias muy complicadas para el país, este veneno de la desunión puede aflorar, lo hemos de combatir porque es nuestro gran peligro", ha insistido Mas, que ha evocado el vaticinio que hace unos años planteó el expresidente del Gobierno José María Aznar: "Antes se romperá Cataluña que España".

Mas ha destacado que lo que puede "romper" el vaticinio de Aznar es la "unidad real de acción y de objetivos", sin enfrentar a "teóricos valientes con teóricos cobardes".

Tras las tensiones vividas en los últimos días en el PDeCAT, que se saldaron con la renuncia de Marta Pascal a seguir liderando el partido, Mas ha tenido palabras de afecto hacia la hasta ahora coordinadora general y hacia el nuevo presidente, David Bonvehí.

"Los vi actuar en momentos cruciales, cuando hubo el cambio de gobierno y en los meses siguientes, cuando nos lo jugábamos todo" con el referéndum del 1-O, y "no fueron gente obediente, pero sí fueron gente leal" al Govern de Carles Puigdemont, ha dicho.

Al inicio de su discurso, Mas se ha dirigido al exprimer ministro escocés Alex Salmond, uno de los invitados a la clausura de la asamblea, a quien ha dicho que tuvo "suerte" cuando estuvo en el cargo, por poder acordar un referéndum de independencia con el entonces primer ministro británico, David Cameron.

"En nuestro caso, no solo tenemos dificultades, sino que tenemos que enfrentarnos a jueces y fiscales, a las fuerzas policiales que golpean a gente pacífica y con líderes políticos en cárcel o en el exilio, pero estamos determinados a seguir porque queremos ser libres", ha añadido.