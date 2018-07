EE.UU. comparte la "importancia" del comercio pero insiste en que "debe ser justo"

Buenos Aires, 22 jul (EFE).- Estados Unidos compartió con el resto de países miembro del G20 "importancia" del comercio internacional, pero insistió en que este debe ser "justo y recíproco", según explicó hoy el secretario del Tesoro estadounidense, Steve Mnuchin.

"Apoyamos la idea de que el comercio es importante para la economía global, pero debe ser en términos justos y recíprocos", declaró Mnuchin en una rueda de prensa tras la reunión de ministros de Finanzas del G20, un encuentro cuyas negociaciones, aseguró, no se centraron "en absoluto" en la crítica a EE.UU. y el proteccionismo.

El político estadounidense se mostró contrario a las advertencias que realizó en la reunión el Fondo Monetario Internacional (FMI) sobre los efectos negativos del proteccionismo, y expuso que no ven "ningún impacto significativo" en la economía, aunque "continúan monitorizando" la situación.

Sobre los aranceles ya adoptados por el Gobierno que preside Donald Trump, les restó importancia y opinó que habían sido medidas "muy específicas".

"Queremos que nuestras compañías tengan el mismo acceso a sus mercados que ellos tienen a los nuestros", insistió Mnuchin al ser preguntado sobre la Unión Europea (UE) o China, y añadió que "quieren tener el derecho a proteger su propiedad intelectual en cualquier lugar del mundo, no solo en China".

El mayor reclamo de EE.UU. al respecto es que el país tiene "un gran déficit comercial con muchos país", el cual "no se ha producido de un día para el otro", en palabras del secretario del Tesoro.

Mnuchin puntualizó que sus quejas no se refieren exclusivamente a los aranceles de otras naciones, y que con comercio justo se refiere a una combinación de barreras arancelarias, no arancelarias y subsidios; "no puedes mirar solo a los subsidios", explicó.

Acerca del comunicado final, en el que los líderes económicos pusieron de relieve la importancia del comercio y llamaron a "intensificar" el diálogo para resolver sus disputas, dijo que había sido el más fácil de acordar de todos los encuentros del G20 ocurridos en el año y medio que lleva en el cargo, y aseguró que en la primera jornada de ya estaba consensuado.

Mnuchin recalcó que no se había sentido aislado en la reunión, lo que argumentó esgrimiendo las 22 reuniones bilaterales que había mantenido con distintas delegaciones.

Una de ellas fue con el presidente argentino, Mauricio Macri, a quien transmitió un "pleno apoyo" a su política económica y a programa acordado con el FMI.

Sobre el encuentro, contó que Macri le había dejado claro que sus planes económicos no iban a ser implementados "de un día para el otro".