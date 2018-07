Espinar pide transparencia a Casado porque "estas cosas acaban con carreras"

Madrid, 24 jul (EFE).- El secretario general de Podemos en la Comunidad de Madrid, Ramón Espinar, ha instado al presidente del PP, Pablo Casado, a que sea "expeditivo y transparente" y saque "todo lo que tenga" sobre su máster para probar si lo cursó o no, porque la experiencia demuestra que de no hacerlo "estas cosas acaban mal, acaban con carreras políticas".

En declaraciones en RNE, Espinar se ha referido a la información que la Universidad Rey Juan Carlos (URJC) ha trasladado a la jueza del caso máster en la que asegura que no encuentra los únicos cuatro trabajos que presentó Casado para aprobar su título de posgrado.

Ramón Espinar ha señalado que Casado "empieza con mal pie" su etapa como presidente del PP, porque "no es bueno" para su partido que su nuevo líder "no esté hablando de su proyecto político, sino que se esté defendiendo de acusaciones de un expediente académico que se ha convertido en una cuestión de agenda pública porque arroja dudas".

Por eso el también senador de Podemos ha recomendado a Casado que "saque todo lo que tenga, todos los trabajos", y que sea "expeditivo y transparente a la hora de rendir cuentas sobre esto", porque si no "estas cosas acaban mal y acaban con carreras políticas".

Espinar -que ha felicitado a Casado por su reciente nombramiento como presidente del PP y ha deseado que el partido no ande "descabezado" ni tenga que hablar de "vergüenzas de su pasado"-, ha insistido en que "nadie tiene que estar por encima de los demás".

"Ya vimos qué pasó con Cifuentes. Nadie puede llevarse a casa cosas que no ha ganado con su esfuerzo, ni dinero ni expedientes académicos; si alguien tiene títulos académicos que ha obtenido de otra forma que no sea esforzándose tiene que dejar la política porque es indigno. Espero que no sea el caso de Pablo Casado", ha afirmado.