Almeida dice que Sánchez utiliza el avión oficial "hasta para ir al baño"

Madrid, 24 jul (EFE).- El portavoz del PP en el Ayuntamiento de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha manifestado hoy que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, utiliza el avión oficial "hasta para ir al baño" en referencia a su viaje el pasado viernes a Castellón donde asistió al Festival Internacional de Benicàssim (FIB).

"Sánchez coge el avión hasta para ir al baño, la verdad", ha dicho Martínez-Almeida en el Pleno del Ayuntamiento de Madrid, donde ha hecho referencia a las palabras de la vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, que dijo que el presidente del Gobierno "tuvo agenda institucional todo el día, y por la noche fue al FIB como si se hubiese sentado en un teatro".

"Si ir a un concierto es la agenda cultural, ir al baño será la agencia sanitaria", ha ironizado el portavoz del PP, que posteriormente ha añadido que su formación no acepta que el presidente del Gobierno vaya en avión oficial a conciertos "los viernes por la noche".

Y a la portavoz socialista Purificación Causapié que le ha afeado que con el nuevo presidente del PP, Pablo Casado, ha llegado "la derechona", José Luis Martínez-Almeida le ha respondido: "Si por derechona entiende a los que no aceptamos ser presidentes del Gobierno con los votos de ETA ni de los independentistas catalanes, los que no aceptamos ir en Falcon a conciertos los viernes por la noche, los que no queremos volver a la situación de ruina en que nos dejó José Luis Rodríguez-Zapatero y sobre todo los que creemos y tenemos una idea sin complejos de lo que es España, entonces llámenos derechona porque lo somos".

Martínez-Almeida también ha preguntado a la portavoz socialista "qué tomó" antes de decir en una entrevista que el PSOE iba a ganar las próximas elecciones municipales, y en referencia al apoyo de Causapié al Gobierno municipal de Manuela Carmena ha dicho que quizás de ese modo la alcaldesa la "integre en su lista".

"Quizás, porque tampoco creo que obtenga algún rédito electoral", ha bromeado Martínez-Almeida.