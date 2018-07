Carmena recuerda que fue Fiscalía quien "determinó la acusación" de Dancausa

Madrid, 24 jul (EFE).- La alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, ha asegurado hoy que fue el Ministerio Fiscal y no el Ayuntamiento quien determinó la acusación en el caso Mercamadrid ahora archivado de la exdelegada del Gobierno, Concepción Dancausa, y ha recordado que si un político "tiene responsabilidades, habrá que exigírselas".

La alcaldesa de Madrid se ha pronunciado de este modo en el Pleno de hoy después de que el portavoz del PP le haya exigido "levantar el teléfono" y pedir perdón a la exdelegada del Gobierno por su "fracaso" en el caso Mercamadrid, resuelto con el archivo judicial de la investigación de una presunta gestión desleal de la empresa.

Los concejales del Ayuntamiento de Madrid Marta Higueras y Carlos Sánchez Mato, pusieron en manos de la Fiscalía la gestión del anterior Consejo de Administracion de Mercamadrid, en el que estaba Dancausa como presidenta, como concejal que fue de Economía y Hacienda.

A finales de abril de 2017 fue la propia Fiscalía la que, tras la demanda del Ayuntamiento, presentó una denuncia contra 16 personas al entender que los acuerdos de transacción y contratos de arrendamientos suscritos por Mecamadrid con la empresa Mercaocio 22 habían supuesto un "importante perjuicio patrimonial" para la primera, "a la vez que un enriquecimiento ilícito para Mercaocio".

Después, a mediados de abril, la Fiscalía pidió a este Juzgado el archivo de la causa contra el ex director general de Mercamadrid S.A. José Manuel Torrecilla Jiménez y contra las doce personas que en 2013 formaban parte del Consejo de Administración de la empresa: Dancausa (presidenta), María Jesús Prieto Jiménez (vicepresidenta primera) y María Dolores Fernández (vicepresidenta segunda).

"Tengo que decirle y es interesante que lo sepa que quien determinó la acusación de la señora Dancausa en ese procedimiento no fue el Ayuntamiento, fue el Ministerio Fiscal", ha insistido la alcaldesa.

"Entre todas las personas que tenemos responsabilidad política nos debemos un gran respeto pero que nos debamos un gran respeto no quiere decir que no debamos exigirnos responsabilidades civiles, penales o las que sean", ha dicho la alcaldesa, que no obstante ha comentado que su relación con Dancausa es "buena" y "afectiva", pero -ha puntualizado- "si tiene responsabilidades habrá que exigírselas". EFE

lvp-amc

1011576