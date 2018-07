Gabilondo desea éxito a Casado para que el PP sea un partido consistente

Madrid, 24 jul (EFE).- El portavoz socialista en la Asamblea de Madrid, Ángel Gabilondo, ha deseado hoy éxito al presidente del PP, Pablo Casado, por considerar que es "muy importante para Madrid y para España que el PP sea un partido consistente".

"No soy de los que piensa que cuanto peor les vaya a los demás, es lo mejor para el país", ha señalado Gabilondo.

De esta forma lo ha expresado a los periodistas tras reunirse en el Parlamento madrileño con entidades representativas del pueblo gitano en la Comunidad de Madrid.

El portavoz socialista ha expresado su respeto por el proceso democrático que ha concluido con la elección de Pablo Casado como líder del PP, que ha tenido la singularidad de que primero los militantes han elegido a alguien y después los compromisarios han reorientado la elección, que se ha producido por "la suma de quienes no habían ganado" en primer término.

Desde su punto de vista, el PP debe ser un partido consistente, pero el PSOE tiene que "hacer las cosas bien para merecer la confianza de los ciudadanos y ganarle en las urnas".

"Es muy importante que al PP no le vaya mal y, sobre todo, que no se extremen las posiciones para que no haya radicalismos o extremismos en una dirección u otra", ha apuntado Gabilondo.

Ha opinado que hay debates abiertos sobre dónde empieza y dónde acaba la derecha y si la derecha solo está en el PP, pero lo importante es que "no se refuerce la ultraderecha".