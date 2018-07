La X Cumbre de los BRICS busca más cooperación interna y más lazos con África

Johannesburgo, 24 jul (EFE).- La X Cumbre de los BRICS (Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica) empieza mañana en Johannesburgo con la mirada puesta en reforzar la colaboración interna y en estrechar lazos con África, en un contexto internacional marcado por el unilateralismo de Estados Unidos.

El encuentro marca una década de historia del bloque de potencias emergentes y contará con la presencia de los líderes de los cinco socios: los presidentes de Sudáfrica, Cyril Ramaphosa; Brasil, Michel Temer; China, Xi Jinping; y Rusia, Vladímir Putin; así como el primer ministro de la India, Narendra Modi.

La cumbre comenzará oficialmente este miércoles con un foro de negocios en el que, además de los mandatarios -con la única excepción de Putin por llegar al día siguiente-, participarán también un millar de delegados de los diferentes países.

El objetivo es incrementar las relaciones comerciales intrabloque en contraste con el contexto internacional de aumento del proteccionismo y del unilateralismo que propugna, sobre todo, Estados Unidos.

"Los países BRICS estarán obviamente muy preocupados por la dirección que los pactos multilaterales están tomando en el mundo, particularmente en exportaciones", señaló este lunes la ministra sudafricana de Exteriores, Lindiwe Sisulu, en una comparecencia ante la prensa.

Ya en las reuniones de trabajo previas, los representantes de cada gobierno habían apostado por mandar enérgicos mensajes en contra del "unilateralismo" -lo que se leyó como una referencia directa a las políticas del presidente de EEUU, Donald Trump- y, de cara a esta cita en Johannesburgo, planean reafirmar su compromiso.

La ministra señaló, no obstante, que espera que las "guerras comerciales" no sean un punto "dominante" de la agenda de esta cumbre, ya que son un fenómeno que ocurre fuera de los BRICS y no dentro.

La principal jornada de la reunión tendrá lugar el jueves, ya con la presencia de todos los líderes de Gobierno.

Estos mantendrán una reunión privada y un pleno a puertas abiertas antes de dirigirse al famoso yacimiento paleontológico conocido como "La cuna de la humanidad" (a las afueras de Johannesburgo) para celebrar un "retiro" en el que reflexionarán sobre los logros de la primera década de existencia del bloque y los retos para el futuro.

El viernes, último día de la cumbre, será el turno para el trabajo con los invitados de los países socios.

Como anfitriona y presidenta temporal del bloque, Sudáfrica se ha propuesto levantar puentes para que otras naciones africanas se beneficien de la relación con los BRICS.

Así pues, a esta cumbre también asisten numerosos jefes de Estado del continente como el de Namibia, el de Senegal, el de Uganda, el de Angola o el de Ruanda.

Todos ellos protagonizarán ese día una sesión especial de trabajo de alcance africano, complementaria a la reunión del proyecto "BRICS Plus", una iniciativa impulsada por el bloque para aumentar la cooperación entre países emergentes de todo el mundo.

En este último marco han confirmado su asistencia a la cumbre el presidente de Argentina, Mauricio Macri; el de Turquía, Tayyip Erdogan; y el de Jamaica, Andrew Holness.

Al margen de las relaciones económicas y políticas, los BRICS también tienen previsto tratar otros proyectos, como un centro de vacunación que tendrá sede en Sudáfrica, un foro académico, una agenda de género y políticas de mujeres para el bloque y la puesta en marcha de un grupo de trabajo sobre seguridad y mantenimiento de la paz.

"Aunque nuestros líderes centrarán mucha de su atención en la cooperación intra-BRICS, son conscientes de que los BRICS existen en un ambiente político y económico global más amplio", señaló recientemente el viceministro de Exteriores de Sudáfrica, Luwellyn Landers.

"Los países BRICS entienden que un desarrollo socioeconómico inclusivo no puede darse en un mundo que es inseguro", agregó.

Otros puntos notables de la agenda serán la cooperación en materia de turismo y el trabajo sobre progreso y oportunidades en el contexto de la cuarta revolución industrial.

Los países del grupo BRICS aglutinan al 43 % de la población mundial y su participación total en el producto interior bruto mundial ha aumentado del 12 % al 26 % en la última década.