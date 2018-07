Torra reactiva el Diplocat con voluntad de potenciarlo y recuperar al personal

Barcelona, 25 jul (EFE).- El presidente de la Generalitat, Quim Torra, ha reactivado hoy formalmente el Consejo de la Diplomacia Pública de Cataluña (Diplocat) que intentó liquidar el anterior Gobierno del PP, con la idea de potenciarlo y de restituir al personal que fue despedido.

Torra ha presidido la primera reunión del patronato del Diplocat, con la participación de 21 patrones de instituciones de diversa índole, entre ellas los Ayuntamientos de Barcelona, Tarragona, Girona y Lleida, las diputaciones, la Asociación Catalana de Municipios, universidades y escuelas de negocios, Foment del Treball, Pimec, la Federación de Cajas de Ahorro o el Consejo General de las Cámaras de Comercio.

Después de que el pasado 12 de junio el Govern acordara frenar el proceso de liquidación que había iniciado el anterior Gobierno del PP en aplicación del artículo 155 de la Constitución, la reunión ha servido para analizar la situación del Diplocat y para acordar su activación.

Pero queda pendiente para la segunda reunión, previsiblemente antes de final de año, designar un nuevo secretario general, establecer el equipo y acordar el plan estratégico.

El secretario general que fue cesado durante la vigencia del 155, Albert Royo, ha acudido hoy a la reunión pero no repetirá en el cargo por motivos profesionales, por lo que se ha nombrado de forma provisional a la secretaria de Acción Exterior y de la UE de la Generalitat, Natàlia Mas.

En una comparecencia en la Galería Gótica, Torra ha celebrado la "restitución" del Diplocat, un órgano "transversal en el que "siempre hemos creído y que nos ayuda a explicarnos en el mundo", por lo que ha dejado claro que hoy no solo lo "retoman" sino que lo van a "potenciar".

Torra también ha expresado la "voluntad de restitución" de los 17 trabajadores que fueron despedidos por, a su juicio, "un proceso ilegal de disolución del Diplocat" a través del artículo 155 de la Constitución.

El conseller de Acción Exterior, Ernest Maragall, por su parte, ha remarcado que la reactivación del Diplocat está "fuera de toda duda", hasta el punto de que "no salió en la reunión" que mantuvo con el ministro de Asuntos Exteriores, Josep Borrell.

Un encuentro en el que Borrell advirtió a Maragall de que se reserva la posibilidad de actuar contra las delegaciones catalanas reabiertas ya en el exterior por no informar con antelación de su apertura, como establece la Ley de Acción Exterior.

Maragall ha explicado que, al tratarse de una reapertura de embajadas de las que ya se había informado en su momento y que fueron cerradas por el anterior Gobierno, consideró que no era necesario informar de nuevo de las mismas con antelación, pero no ha puesto problemas: "Si se trata de pedir un informe lo haremos, no tendremos ninguna pena en seguir este procedimiento".

Pero en todo caso, ha dejado claro que el Gobierno no ha cuestionado la apertura de delegaciones, por lo que ha descartado que haya problemas de "fondo", a no ser, ha añadido, que "Borrell quiera un nivel de tensión más artificial que real".