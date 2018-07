Macron cree que el "caso Benalla" no preocupa a los ciudadanos

París, 25 jul (EFE).- El presidente francés, Emmanuel Macron, restó hoy importancia al llamado "caso Benalla" -el más grave que ha afrontado en su mandato- y aseguró que "no es algo que preocupe a la gente".

"¿Las personas hablan de eso? No. Pero sí las redes sociales y la gente que está muy conectada... Hay mucha gente que no lleva bien el calor y la fatiga. Hace falta tranquilidad (...) Ya he dicho todo lo que tenía que decir al respecto", dijo Macron, quien estaba de visita en Bagnères-de-Bigorre, una pequeña localidad de los Pirineos franceses.

"Existe también el día a día de nuestros ciudadanos y el trabajo de nuestro Gobierno", agregó Macron, quien anoche se expresó por primera vez ante los diputados de su partido sobre el caso que afecta a su exjefe de seguridad del Elíseo, Alexandre Benalla, quien agredió el pasado 1 de mayo a manifestantes haciéndose pasar por policía.

Según una encuesta difundida hoy, más del 70 % de los franceses juzgan el asunto "grave" y dos de cada tres quieren que el mandatario se dirija a los franceses.

Por primer vez ante las preguntas de la prensa, Macron denunció frente a las cámaras CNews y BFMTV que se han dicho "en los últimos días muchas tonterías" acerca del salario y las ventajas que supuestamente disfrutaba Benalla.

El presidente francés dijo que "lo que se tenía que hacer se hizo", al aplicarle una sanción "proporcional", y volvió a asumir las responsabilidades en este caso.

Macron también reconoció sentirse "orgulloso" por haber contratado a Benalla, que acaba de ser despedido después de que "Le Monde" destapase la semana pasada el vídeo que muestra las agresiones.

"Estoy orgulloso de haberle contratado en el Elíseo por su dedicación y su trayectoria diferente. Hizo cosas muy buenas, pero cometió una falta real grave y fue sancionado por ello", comentó.