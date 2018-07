Partido de Sharif denuncia "amaño" en el recuento en elecciones de Pakistán

Islamabad, 25 jul (EFE).- La Liga Musulmana de Pakistán (PML-N) del ex primer ministro Nawaz Sharif denunció hoy el amaño del proceso de recuento de las elecciones generales celebradas hoy, mientras que el Pakistán Tehreek-i-Insaf (PTI) del ex jugador de críquet Imran Khan encabeza el escrutinio no oficial.

La portavoz del PML-N, Maryam Aurangzeb, afirmó en una rueda de prensa que representantes de su partido están siendo expulsados de algunos colegios electorales durante el recuento de los votos para cambiar el resultado.

"Lo que están haciendo es amaño", dijo la portavoz en la ciudad de Lahore, en el este del país.

Otras formaciones, entre ellas el Partido Popular de Pakistán (PPP) de Bilawal Bhutto, se sumaron a las denuncias y amenazaron con no aceptar el resultado de los comicios.

La senadora Sherry Rehman del PPP denunció una situación similar en algunos colegios, en los que no se estaban anunciando los resultados.

"La Comisión Electoral de Pakistán (ECP) debe responder a nuestras quejas antes de la medianoche o no aceptaremos los resultados de las elecciones", dijo Rehman en una rueda de prensa en la ciudad meridional de Karachi.

Otros dos partidos, el Muttahida Qaumi Movement-Pakistan y el Pak Sarzameen, expresaron denuncias similares.

La ECP rechazó las denuncias al afirmar que "tal cosa no está ocurriendo" en los colegios.

"Hay lugares en los que si los resultados no son favorables, los representantes (de los partidos) se van, no es que estén siendo expulsados", afirmó el secretario del organismo, Babar Yaqooob, en un encuentro con periodistas en Islamabad.

Mientras tanto, el partido de Imran Khan lidera los primeros resultados no oficiales proporcionados por medios paquistaníes como el diario Dawn o el canal Geo, que le otorgan entre 105 y 102 escaños, respectivamente, de 272 posibles con el 20 % del recuento.

Muy por detrás se sitúa la PML-N con unos 64, muy por debajo de los 126 que le otorgaron una mayoría en 2013.

Pakistán ha llegado a las elecciones tras una tensa campaña electoral plagada de denuncias de amaño para apoyar al PTI por parte de los "poderes establecidos", eufemismo con el que se hace referencia en el país al poderoso Ejército, que ha rechazado interferir en el proceso de los comicios.

Partidos políticos y grupos de derechos humanos han denunciado casos judiciales contra sus miembros, presiones para que algunos de sus candidatos abandonen el partido y acoso a la prensa.

La PML-N, liderada por Shahbaz Sharif, ha denunciado una campaña para evitar que regrese al poder.

El hermano de Shahbaz, Nawaz Sharif, se encuentra en prisión tras ser condenado a 10 años de cárcel por corrupción a principios de este mes, después de haber sido inhabilitado como primer ministro por parte del Tribunal Supremo en julio de 2017.

Estas elecciones son las segundas en la historia del país en las que un Gobierno acaba un mandato completo y da paso a un nuevo Ejecutivo, tras haber sido gobernado por dictaduras militares la mitad de sus 71 años de historia desde su fundación en 1947.