El partido de Sharif denuncia "amaño" en el recuento en elecciones de Pakistán

Islamabad, 25 jul (EFE).- La Liga Musulmana de Pakistán (PML-N) del ex primer ministro Nawaz Sharif denunció hoy el amaño del proceso de recuento de las elecciones generales celebradas hoy, mientras que el Pakistán Tehreek-i-Insaf (PTI) del ex jugador de críquet Imran Khan encabeza el escrutinio no oficial.

La portavoz del PML-N, Maryam Aurangzeb, afirmó en una rueda de prensa que representantes de su partido están siendo expulsados de algunos colegios electorales durante el recuento de los votos para cambiar el resultado.

Otras formaciones, entre ellas el Partido Popular de Pakistán (PPP) de Bilawal Bhutto, se sumaron a las denuncias y amenazaron con no aceptar el resultado de los comicios.