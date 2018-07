Ossorio pide centrarse en elecciones municipales y no en un congreso regional

San Fernando de Henares, 26 jul (EFE).- El portavoz del Partido Popular en la Asamblea de Madrid, Enrique Ossorio, ha dicho hoy que su partido no tiene que pensar en un congreso regional tras la elección de Pablo Casado como presidente nacional, sino en las próximas elecciones municipales y autonómicas.

En declaraciones a los medios tras una visita a San Fernando de Henares, Ossorio ha señalado que, al tener los comicios tan cerca en el tiempo, "en menos de un año", el partido tiene que ponerse a trabajar "en esas elecciones" y no en "hacer un congreso y cambiar la estructura del PP regional".

"Tenemos un PP de Madrid presidido por Pío García Escudero, y lo que tenemos que hacer es ponernos a trabajar para las elecciones municipales y autonómicas" de 2019, ha refrendado.

Además, ha hablado de su principal preocupación para el debate del Estado de la región, que se desarrollará a la vuelta de vacaciones, que no es otro que el "gobierno de Sánchez, un presidente que ha mentido en varias ocasiones".

Según Ossorio, Sánchez mintió "cuando dijo que iba a disolver las cámaras con la excusa de la moción de censura" y no lo hizo, o "cuando dijo que no iba a llegar al Gobierno con el apoyo de los independentistas", o al decir que publicaría la lista de amnistiados fiscales "y ahora dice que no puede".

Al portavoz del PP en la Asamblea también le preocupa la política económica del nuevo Gobierno socialista ya que solo busca "una subida de impuestos" y "gastar más por gastar", así como poner en peligro "las políticas de empleo del PP" gracias a las cuales "los datos de empleo en España van bien", también en la Comunidad donde hay "24.000 parados menos".

También ha criticado los nuevos objetivos de déficit que pretende aprobar el Gobierno de Pedro Sánchez ya que solo significan "más deuda pública para las comunidades", por lo que ha acusado al presidente de volver a mentir ya que "si fueran ingresos, modificaría el sistema de financiación".