Casado admite su "hartazgo" por algo "tan irrelevante" como su máster

Barcelona, 26 jul (EFE).- El presidente del PP, Pablo Casado, ha dicho hoy estar "tranquilo" por la investigación abierta sobre su máster en la Universidad Rey Juan Carlos aunque también admite "cierto hartazgo" por el interés público que está teniendo una información "tan capciosa" y tan "irrelevante" sobre su persona.

"En campaña han podido ver mi absoluta tranquilidad y también cierto hartazgo, cierta decepción de que el interés público esté en una cosa tan irrelevante y tan capciosa y que eso dure tanto", ha lamentado.

En una rueda de prensa tras presidir la primera reunión del comité ejecutivo nacional del PP de su mandato, Casado ha recordado que ha dado todas las explicaciones y ha hecho pública toda la documentación posible sobre esa formación académica.

"Creo que es un tema que llega un punto que no merece ya más explicaciones", ha insistido el presidente del PP, que ha recordado que se trató de un curso de doctorado que, al no haber presentado tesis, no es un título con carácter habilitante.

El exdirector del Instituto de Derecho Público de la Universidad Rey Juan Carlos (URJC), Enrique Álvarez Conde, de quien dependía el máster cursado por Pablo Casado, ha asegurado a la jueza que lo investiga que no conserva en su poder ningún trabajo ni ninguna otra documentación del actual presidente del PP.

Álvarez Conde, en un escrito al que ha tenido acceso Efe, responde así a la petición de la titular del Juzgado de Instrucción número 51 de Madrid, Carmen Rodríguez Medel, de que aportase, en el caso de que los tuviese, los cuatro trabajos presentados por Casado para aprobar el máster.