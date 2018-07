De la Serna deja la política porque "ha perdido respaldo de los compañeros"

Torrelavega (Cantabria), 28 jul (EFE).- El delegado del gobierno en Cantabria, Pablo Zuloaga, ha asegurado hoy que la decisión de abandonar la política por parte del exministro de Fomento, Íñigo de la Serna, responde "a que ha perdido el respaldo de sus compañeros como ya fue perdiendo el respaldo de los ciudadanos".

En un encuentro con periodistas al finalizar los actos del Día de las Instituciones de Puente San Miguel, Zuloaga ha destacado que las personas que entran en la actividad pública "lo hacemos por vocación y porque obtenemos el respaldo de los ciudadanos", y se sale cuando ya no se cuenta con ese respaldo.

"Es importante que vengamos de una profesión previa y es importante que tengamos un sitio al que volver; somos útiles en el momento en que los ciudadanos no dan la confianza y dejamos de serlo en el momento en que nos la retiran", ha asegurado el delegado.

Además, ha mostrado su convencimiento de la importancia que tiene la regeneración en el seno de los partidos, "pues cada uno estamos de paso en la vida política".

Por su parte, la vicepresidenta regional, Eva Díaz Tezanos, ha mostrado "el más absoluto respeto" por la "decisión personal" de Íñigo de la Serna de abandonar la política, "ya que no es el primero ni será el último que haga lo mismo".

No obstante, ha asegurado que no es positiva su valoración de De la Serna en sus etapas como alcalde y, de forma especial como ministro de Fomento, "por no haber dado respuesta a las grandes reivindicaciones de Cantabria, ya que ha sido muchos compromisos verbales pero que no se han traducido en hecho reales".

A su vez, la presidenta del PP de Cantabria, María José Sáenz de Buruaga, ha reiterado que su partido "no se puede permitir el lujo" de que Íñigo de la Serna abandone la política, y por ello ha destacado que lo lamenta pese a tratarse de una decisión personal adoptada "tras un periodo de reflexión".

Pese a ello, ha destacado que es una decisión "que respeto profundamente", y anuncia que ella y el PP de Cantabria "echarán mucho de menos" a De la Serna pues "es una persona que por donde pasa deja huella", además de un profesional "de valía" para la empresa privada.

"No tengo la menor duda, que Íñigo de la Serna va a estar siempre a disposición del PP y trabajando lealmente con el partido, y él no debe tener ninguna duda de que mientras yo sea presidenta vamos a contar con él y tendrá siempre las puertas abiertas de esta que es su casa", ha argumentando Sáenz de Buruaga.

Por otra parte, preguntado Zuloaga por los compromisos que podría hacer el presidente del Ejecutivo central, Pedro Sánchez, al presidente regional, Miguel Ángel Revilla, ha anunciado que "pondrá sobre la mesa acciones ciertas" que digan a los cántabros cuándo llegará la Alta Velocidad a la región o cuándo lo hará la financiación de Valdecilla.